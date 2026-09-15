Conductores en el país tendrán duro golpe en el bolsillo: estos servicios aumentaron 10%

El sector automotor en Colombia atraviesa un momento complejo que impacta de manera directa las finanzas de millones de hogares. Mientras la inflación general del país ha buscado estabilizarse, los costos asociados al mantenimiento y reparación de vehículos experimentaron un incremento anual del 10,34 %, una cifra que prácticamente duplica el registro del periodo anterior y que supera con creces el comportamiento general de la economía.

Este encarecimiento no responde a un único factor, sino a una combinación de variables que van desde el costo de la mano de obra especializada hasta la logística y el funcionamiento operativo de los talleres.

Actividades esenciales para garantizar la seguridad vial —como la revisión y el arreglo de motores, el mantenimiento de los sistemas eléctricos, los ajustes en la suspensión y las reparaciones de transmisión— se han vuelto significativamente más costosas para los propietarios de vehículos particulares y flotas comerciales.

Estos son los servicios que subieron para los conductores

Al desglosar la canasta de gastos de posventa automotriz, resulta evidente que la presión sobre el bolsillo de los conductores recae de forma directa sobre la intervención técnica especializada y los cuidados operativos del automotor:

Mantenimiento y reparación general: Con ese incremento del 10,34 %, intervenciones cruciales como la revisión de motores, sistemas eléctricos, transmisiones y suspensiones se posicionan como el rubro más inflacionario para los dueños de carros.

Latonería y pintura: Este segmento de taller especializado sufrió un ajuste al alza del 5,07 % anual, encareciendo los arreglos estéticos y de carrocería.

Limpieza y conservación: Los productos y servicios orientados al cuidado externo e interno del vehículo aumentaron un 4,83 %.

Compra y cambio de aceite: Este apartado no solo acumuló una variación anual del 4,19 %, sino que demostró una presión inmediata al registrar el mayor incremento mensual (un 0,80 % adicional frente al mes inmediatamente anterior).

El contraste: el alivio que llega por el lado de los repuestos

La gran contradicción de este mercado radica en que, mientras pagarle al mecánico por su tiempo y conocimiento es notablemente más costoso, los insumos físicos muestran una tendencia diametralmente opuesta.

Durante el mismo periodo analizado, las llantas, neumáticos y rines presentaron una reducción en sus precios del 2,53 %, al tiempo que el promedio de otras piezas de repuesto generales reportó una ligera variación a la baja del -0,57 %.

Esta dualidad deja una lectura contundente para el sector: comprar los elementos de reemplazo no es el problema financiero del momento; el verdadero golpe al presupuesto proviene del costo de la hora de taller, la mano de obra calificada y los servicios asociados a la intervención técnica.