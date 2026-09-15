El exdirector del Dane habló de las razones por las que solo estuvo 26 días en el cargo

Ricardo Valencia, quien estuvo apenas 26 días como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), atribuyó su salida del cargo a las declaraciones que realizó durante una rueda de prensa el 31 de agosto, en la que aseguró no tener evidencia de anomalías en el cálculo de los indicadores del mercado laboral.

Valencia explicó que conoció su destitución, a través de un decreto presidencial que lo declaró insubsistente.

Lo que sé es el decreto en el que el presidente me declaró insubsistente el día de ayer y posteriormente, al final de la tarde, leí un comunicado de prensa en el que aludían una inconformidad porque manifesté que no tenía ninguna anomalía en los cálculos de los indicadores de mercado laboral para el periodo que estábamos reportando.

Exdirector del Dane aseguró que no había anomalías en las cifras del mercado laboral

"Hasta el día de ayer que salí de la oficina, pues yo sigo siendo juicioso y apegado al método científico, yo no tengo ninguna evidencia de que alguien hubiera manipulado las cifras del mercado laboral", indicó Valencia.

Fue enfático que durante su gestión había anunciado la conformación de un comité de expertos en demografía para revisar las encuestas de hogares y ajustarlas a las nuevas proyecciones poblacionales del DANE.

El exdirector reveló que nunca recibió comunicación directa del presidente o sus delegados sobre alguna inconformidad con su trabajo.

Yo no tuve ninguna comunicación con el señor presidente de la República ni con ninguno de sus delegados respecto a alguna inconformidad en el cálculo de los indicadores de mercado laboral.

¿Hubo ligereza al anunciar los indicadores del mercado laboral?

El exdirexctor del Dane fue cuestionado sobre si se le había solicitado prudencia al comunicar información pública, a lo que respondió:

La ley de estadística establece claramente que los productores de estadística somos los únicos responsables de escoger los medios y formatos de difusión de los datos sin injerencia política de ninguna naturaleza.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien propuso el nombre de Valencia para el cargo, contactó al exdirector tras su destitución. "Él tuvo la gentileza de llamarme el día de ayer a manifestarme el agradecimiento por el servicio que le presté al país y considero que ese gesto es muy generoso.