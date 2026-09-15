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La durísima racha que Independiente Santa Fe intentará romper vs. Vasco da Gama

Independiente Santa Fe ha visitado suelo brasilero en 15 oportunidades por torneos Conmebol.

Racha negativa de Santa Fe en Brasil.
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
08:59 a. m.
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Este martes 14 de septiembre a las 5:00 p.m. hora de Colombia, Independiente Santa Fe visita a Vasco da Gama en busca de las semifinales de la Copa Sudamericana; el partido de ida, en Bogotá, terminó en igualdad sin goles y todo se definirá en Río de Janeiro.

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Por torneos Conmebol, el león ha visitado suelo 'carioca' en 15 oportunidades entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Conmebol; en su juego más reciente, cayó 2-0 ante Corinthians por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La durísima racha que Independiente Santa Fe intentará romper vs. Vasco da Gama

En las 15 oportunidades que Santa Fe ha jugado en Brasil, registra una negativa racha de 11 partidos perdidos y 4 empatados; nunca en la historia ha logrado regresar con los tres puntos, algo que intentará romper en Río de Janeiro luego de su partido vs. Vasco da Gama, en lo que significaría su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Corinthians y Atlético Mineiro son los dos rivales con los que se ha enfrentado en más de una ocasión en Brasil, sumando cuatro derrotas, mientras que será la segunda vez que visite a Vasco da Gama; en 1996, por el partido de ida de las semifinales de la extinta Copa Conmebol, Vasco derrotó 2-1 a Santa Fe en el estadio Maracaná.

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Posible formación de Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama

Para el crucial juego en Brasil, el técnico Pablo Repetto tendría dos dudas respecto a la nómina titular: la inclusión de Iván Scarpeta o Víctor Moreno para acompañar a Emmanuel Olivera en la zaga central y el encargado del ataque por el sector izquierdo, que puede ser Emerson Rodríguez o Maximiliano Lovera.

De este modo, la formación titular de los 'cardenales' sería la siguiente:

Marmolejo; Mafla, Olivera, Scarpeta/Moreno, Palacios; Daniel Torres, Toscano; Obrian, Fagúndez, Lovera/Rodríguez; Rodallega.

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