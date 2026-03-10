Australia concede asilo a cinco futbolistas de Irán y desata tensión diplomática

La decisión del gobierno de Australia de conceder asilo a cinco futbolistas de la selección femenina de Irán provocó una nueva tensión diplomática entre ambos países y reavivó el debate internacional sobre la protección de deportistas que denuncian presiones políticas en su país de origen.

RELACIONADO Irán amenaza a Donald Trump y lanza dura advertencia

Las autoridades australianas confirmaron este martes 10 de marzo la entrega de visados humanitarios a cinco integrantes del plantel iraní que se encontraban en territorio oceánico tras disputar la Copa Asiática Femenina de la AFC.

El equipo había viajado para participar en el torneo continental, pero la situación cambió luego de que algunas jugadoras expresaran temores sobre su seguridad al regresar a su país.

Según reportó la cadena pública Australian Broadcasting Corporation, otras integrantes de la delegación permanecen en Sídney a la espera de viajar a Malasia en las próximas horas para continuar con su agenda deportiva.

La decisión australiana llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara públicamente que el país oceánico ofreciera refugio a las deportistas. El mandatario incluso advirtió que Washington estaba dispuesto a recibirlas si Canberra no aceptaba brindarles protección.

Australia concede asilo a futbolistas de Irán tras polémica en la Copa de Asia

El caso cobró relevancia internacional luego de que las jugadoras iraníes quedaran en el centro de la controversia durante el torneo continental.

En su debut contra Corea del Sur, varias futbolistas decidieron no cantar el himno nacional, un gesto que fue interpretado por algunos sectores como una señal de protesta.

Aunque en los partidos posteriores sí entonaron el himno, el episodio generó una fuerte reacción en medios oficiales iraníes.

Tras la eliminación del equipo el pasado 8 de marzo, la televisión estatal llegó a calificar a las deportistas como “traidoras”, lo que encendió alertas sobre posibles represalias al regresar a su país.

En este contexto, algunas de las jugadoras decidieron solicitar protección internacional. Las autoridades australianas evaluaron el caso y finalmente aprobaron cinco visados humanitarios.

De acuerdo con informes de ABC, al menos otras dos futbolistas también habrían iniciado el mismo proceso en las últimas horas.

Irán critica el asilo de Australia a futbolistas iraníes

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, criticó con dureza la decisión del gobierno australiano y la calificó como un acto de “hipocresía”.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario acusó a Canberra de utilizar a las deportistas con fines políticos. Incluso comparó la situación con un reciente ataque con misiles Tomahawk en la ciudad iraní de Minab, donde, según afirmó, murieron 165 estudiantes.

“¿Quieren tomar a nuestras atletas como rehenes asegurando que las están ‘salvando’?”, cuestionó Bagaei en su mensaje público. Además, envió un mensaje directo a las jugadoras, asegurando que no deben preocuparse y que el país las espera “con los brazos abiertos”.

Mientras tanto, el futuro de las futbolistas iraníes permanece en el centro de la atención mundial, a la espera de que se definan nuevas solicitudes de asilo y la respuesta oficial del gobierno de Teherán.