¡Invitado de lujo! Faustino Asprilla presencia el duelo entre Newcastle y Barcelona: video

El héroe de 1997: Faustino Asprilla vuelve a St James’ Park para el Newcastle vs Barcelona. Vea el 'tino' en las tribunas.

marzo 10 de 2026
04:25 p. m.
El histórico delantero colombiano Faustino Asprilla volvió a ser protagonista en una noche especial del fútbol europeo. El exjugador de la Selección Colombia fue visto en las tribunas del legendario St James' Park para presenciar el esperado duelo entre Newcastle United y FC Barcelona por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Con una gorra de la Selección Colombia y rodeado del ambiente futbolero que caracteriza al estadio inglés, Asprilla disfruta en vivo y en directo de un partido que inevitablemente revive uno de los recuerdos más memorables de su carrera deportiva.

El colombiano es recordado en Newcastle por su histórica actuación ante el Barcelona en 1997, cuando marcó un inolvidable triplete en la Liga de Campeones.

La presencia del exdelantero no pasó desapercibida entre los aficionados de las “Urracas”, quienes todavía recuerdan aquella noche mágica que quedó grabada en la historia del club inglés y del fútbol colombiano.

Mientras tanto, el partido comenzó con intensidad y estrategia por parte de ambos equipos. En los primeros minutos, el marcador permanecía 0-0, con mayor control del balón para el conjunto catalán, que registraba un 55,1 % de posesión frente al 44,9 % del Newcastle.

Faustino Asprilla revive su histórica noche ante Barcelona en St James’ Park

La visita de Asprilla coincide con un momento simbólico para el club inglés. Antes del encuentro, el actual entrenador del Newcastle, Eddie Howe, recordó la histórica victoria del equipo en la Champions League de 1997 frente al Barcelona, un partido que quedó marcado por el triplete del delantero colombiano.

Howe utilizó ese recuerdo como inspiración para sus jugadores en la previa del compromiso, instándolos a convertirse en nuevas leyendas del club. El técnico destacó que noches como aquella forman parte del ADN competitivo del Newcastle y representan el tipo de actuaciones que pueden cambiar la historia de una institución.

En aquella ocasión, el conjunto inglés sorprendió a uno de los gigantes del fútbol europeo con una actuación memorable que todavía se menciona cuando ambos clubes vuelven a enfrentarse en torneos internacionales.

La presencia de Asprilla en las tribunas de St James’ Park añade un componente emocional para la afición local, que reconoce al colombiano como uno de los grandes ídolos extranjeros que han pasado por el equipo.

Newcastle vs Barcelona: duelo clave en los octavos de Champions League

El partido de ida entre Newcastle y Barcelona abre una serie de alto nivel en los octavos de final de la Champions League. El equipo inglés busca aprovechar su condición de local para obtener una ventaja que le permita viajar con mayor tranquilidad al estadio del club catalán.

Por otro lado, el Barcelona llegó a Inglaterra con la intención de imponer su experiencia europea y encaminar la eliminatoria desde el primer partido.

El choque enfrenta dos estilos distintos: un Newcastle que apuesta por la intensidad y el apoyo de su afición, frente a un Barcelona que intenta controlar el juego a través de la posesión y su jerarquía internacional.

En medio de este escenario, la presencia de Faustino Asprilla se convierte en un recordatorio viviente de una de las páginas más gloriosas del Newcastle en la Champions League.

Para muchos aficionados, ver al colombiano nuevamente en St James’ Park es revivir una historia que sigue inspirando al club inglés cada vez que se mide a los grandes de Europa.

