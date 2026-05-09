Atlético Nacional pegó primero en los 'Play-off': así le dio vuelta al Internacional de Bogotá

Atlético Nacional comenzó con pie derecho su camino en los ‘Play-off’ de la Liga BetPlay luego de vencer 1-2 a Internacional de Bogotá en un intenso partido disputado en el estadio de Techo.

El compromiso tuvo todos los ingredientes de una serie definitiva: goles, errores, emociones y un ambiente vibrante en las tribunas. Más de seis mil aficionados acompañaron el encuentro y fueron testigos de un duelo de ida y vuelta entre dos equipos que demostraron por qué lograron instalarse entre los ocho mejores del campeonato.

El primero en golpear fue el conjunto capitalino. Al minuto 29, Ian Poveda aprovechó un rápido ataque y definió con calidad para poner arriba al Internacional y desatar la alegría de los hinchas locales.

El error que cambió el rumbo del partido

Sin embargo, la ventaja duró muy poco. Apenas cuatro minutos después, Atlético Nacional encontró el empate gracias a una jugada inesperada que terminó siendo clave en el desarrollo del compromiso.

Tras un tiro de esquina, el arquero Simono Zapata intentó despejar el balón, pero terminó enviándolo a su propia portería. El insólito autogol dejó sin reacción al equipo bogotano y llenó de confianza al cuadro verdolaga.

La anotación fue un golpe anímico para el Internacional, mientras Nacional empezó a manejar mejor el balón y a generar mayor peligro en ataque.

Juan Rengifo selló la remontada de Nacional

Para la segunda mitad, el conjunto antioqueño mantuvo la presión y encontró el premio al minuto 68. Juan Rengifo aprovechó una gran asistencia de Alfredo Morelos y definió para marcar el 1-2 definitivo.

Con este resultado, Atlético Nacional toma ventaja en la serie y llegará con mayor tranquilidad al compromiso de vuelta, programado para el próximo martes 12 de mayo, donde buscará sellar su clasificación en casa.