¡Luis Díaz fue ovacionado como toda una estrella por la hinchada de Bayern Múnich! VIDEO desde la tribuna

Luis Díaz ha sido uno de los jugadores más destacados del Bayern Múnich desde su contratación.

El extremo guajiro siempre ha jugado como titular en el equipo dirigido por Vincent Kompany y, en estos momentos, es el segundo goleador de la Bundesliga con 13 goles.

Además, en los dos últimos partidos del equipo bávaro ha anotado cuatro goles. Pues, vs. Hoffenheim, por la Bundesliga, celebró un triplete y contra Leipzig, en los cuartos de final de la Copa de Alemania, decretó el 2-0 definitivo.

Y, justamente en ese partido vs. Hoffenheim, cuando el extremo anotó uno de sus goles, los hinchas del Bayern Múnich lo ovacionaron como una estrella.

En video: así fue la ovación que recibió Luis Díaz de los hinchas del Bayern Múnich

Tras el golazo de Luis Díaz vs. Hoffenheim, los hinchas comenzaron a agitar sus bufandas en todas las tribunas del Allianz Arena.

Además, en el parlante del estadio se recordó que el gol había sido de Luis Díaz y la afición comenzó a corear su apellido.

Esto fue lo que sucedió:

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz?

Tras la clasificación a las semifinales de la Copa de Alemania, al Bayern Múnich ahora le corresponde defender su liderato en la Bundesliga.

Es así como el próximo sábado 14 de febrero enfrentará en condición de visitante al Werder Bremen, a partir de las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).

El Bayern Múnich, tras 21 fechas jugadas, ha sumado 54 puntos al haber ganado 17 partidos, empatado tres y perdido uno. Además, el resto de la tabla de posiciones se encuentra así:

2. Borussia Dortmund: 48 puntos.

3. Hoffenheim: 42 puntos.

4. Leipzig: 39 puntos.

5. Stuttgart: 39 puntos.

6. Leverkusen: 36 puntos.

7. Friburgo: 30 puntos.

8. Frankfurt: 30 puntos.

9. Unión Berlín: 25 puntos.

10. Colonia: 23 puntos.