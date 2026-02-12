CANAL RCN
¡Una jugada de fantasía realizada por Luis Díaz le está dando la vuelta al mundo! VIDEO

Luis Díaz continúa destacándose en Alemania con sus gambetas, goles y liderazgo.

Foto: AFP.

febrero 12 de 2026
11:18 a. m.
El pasado miércoles 11 de febrero, Bayern Múnich enfrentó al Leipzig por los cuartos de final de la DFB Pokal, la Copa de Alemania.

Los dirigidos por Vincent Kompany se impusieron 2-0 con goles de Harry Kane (64') y Luis Díaz (67') y ya están pensando en poder estar entre los cuatro mejores equipos de esa competencia.

El Bayern Múnich, en sus redes sociales, palpitó el cruce vs. Leipzig desde un día antes y recordó una jugada mágica que Luis Díaz realizó en un enfrentamiento anterior contra el mismo rival.

Fue así como ese video se viralizó y nuevamente está siendo elogiado por los fanáticos del fútbol de todo el mundo.

Video: esta es la impresionante jugada que Luis Díaz realizó con el Bayern Múnich y le está dando la vuelta al mundo

En el penúltimo partido entre Bayern Múnich vs. Leipzig, Luis Díaz fue imparable por la banda izquierda.

De hecho, en un momento en el que lo marcaron dos rivales e intentaron forzarlo para que el balón se le desbordara, el guajiro se desenvolvió con dos túneles y ganó un saque de banda a favor.

Este es el video de la jugada que volvió a ser recordada y está dando de qué hablar a nivel mundial:

Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich en la temporada 24/25

Luis Díaz, el destacado extremo de la Selección Colombia, ha sido titular desde el primer momento con Vincent Kompany.

Por lo tanto, las estadísticas indican que en la temporada 24/25 ha jugado 2.549 minutos en 31 partidos y ha realizado 19 goles.

Además, en ese lapso, el futbolista guajiro también se ha destacado aportando 14 asistencias.

El próximo partido del Bayern Múnich será el sábado 14 de febrero, por la Bundesliga, vs. Werder Bremen, en condición de visitante. Ese día, todo está pactado para que el balón comience a rodar a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).

 

