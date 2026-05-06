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Se les cayó el televisor en plena fuga: así fueron capturados dos hombres tras robar una casa en Kennedy

Los uniformados lograron la captura de estas personas y la recuperación de un televisor y un parlante.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
05:01 p. m.
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En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura de dos hombres por el delito de hurto en la localidad de Kennedy.

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Los hechos se registraron en el sector de Patio Bonito, donde, gracias a una llamada de alerta de la comunidad, se informó que varias personas ingresaron a una vivienda mediante la modalidad de “escalera humana”.

Fuga frustrada en Patio Bonito

Las patrullas de vigilancia acudieron de inmediato al lugar y sorprendieron a los implicados cuando intentaban huir en un vehículo. Durante el procedimiento, uno de los elementos hurtados cayó del automotor, lo que permitió evidenciar el ilícito.

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Posteriormente, los uniformados lograron la captura de estas personas y la recuperación de un televisor y un parlante, que habían sido sustraídos de la vivienda.

Capturados y a disposición de la justicia

Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

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La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para continuar denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad: “La colaboración de la comunidad es fundamental para obtener estos resultados”, señalaron las autoridades.

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