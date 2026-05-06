Se les cayó el televisor en plena fuga: así fueron capturados dos hombres tras robar una casa en Kennedy

En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura de dos hombres por el delito de hurto en la localidad de Kennedy.

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Los hechos se registraron en el sector de Patio Bonito, donde, gracias a una llamada de alerta de la comunidad, se informó que varias personas ingresaron a una vivienda mediante la modalidad de “escalera humana”.

Fuga frustrada en Patio Bonito

Las patrullas de vigilancia acudieron de inmediato al lugar y sorprendieron a los implicados cuando intentaban huir en un vehículo. Durante el procedimiento, uno de los elementos hurtados cayó del automotor, lo que permitió evidenciar el ilícito.

Posteriormente, los uniformados lograron la captura de estas personas y la recuperación de un televisor y un parlante, que habían sido sustraídos de la vivienda.

Capturados y a disposición de la justicia

Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

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La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para continuar denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad: “La colaboración de la comunidad es fundamental para obtener estos resultados”, señalaron las autoridades.