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La jugada que enfureció a Luis Díaz en la semifinal entre Bayern Múnich vs. PSG

Luis Díaz protagonizó una jugada polémica en la semifinal entre Bayern Múnich y PSG, que terminó en tarjeta amarilla y desató su molestia.

Luis Díaz
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
03:58 p. m.
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La semifinal entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain dejó momentos de alta tensión, especialmente para el colombiano Luis Díaz, quien protagonizó una de las jugadas más polémicas del compromiso.

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El partido arrancó cuesta arriba para el conjunto alemán. Apenas al minuto 3’, Ousmane Dembélé abrió el marcador para el PSG, ampliando la ventaja en la serie que ya venía inclinada tras el 5-4 conseguido en la ida. Ese gol temprano condicionó el desarrollo del encuentro y obligó al Bayern a buscar una remontada que nunca terminó de concretarse.

Un Bayern sin respuestas y un Luis Díaz insistente

El equipo alemán no logró encontrar su mejor versión. A pesar de tener la posesión en varios tramos del partido, se vio superado por una defensa sólida del PSG, que cerró espacios y limitó las opciones claras de gol.

Luis Díaz fue uno de los jugadores más insistentes en ataque. El colombiano intentó desequilibrar por las bandas y generar peligro, pero se encontró con una defensa ordenada que neutralizó sus avances. No fue el Bayern dominante de otros partidos, y eso se sintió en el ritmo del juego.

La jugada que desató la polémica

El momento más tenso llegó al minuto 78'. Díaz cayó cerca del área rival en una acción que generó reclamos inmediatos. Convencido de que había falta, el colombiano tomó el balón con la mano en señal de protesta al no recibir sanción a su favor.

La reacción no pasó desapercibida. Al ver que no le pitaron la falta manoteó al árbitro, lo que derivó en una tarjeta amarilla. La decisión generó molestia en el jugador, que no ocultó su inconformidad con el arbitraje.

Más allá de la polémica, el episodio reflejó la frustración de un Bayern que no logró revertir la serie y de un Luis Díaz que, pese a su esfuerzo, se quedó sin premio en una noche complicada.

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