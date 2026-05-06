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David Ospina podría volver al exterior después del Mundial: esto se sabe

Este es el club que seguiría los pasos de David Ospina desde Uruguay: ¿Qué se sabe del futuro del arquero colombiano?

David Ospina Atlético Nacional
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
02:59 p. m.
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El futuro de David Ospina vuelve a generar expectativa. Desde Uruguay revelaron que el arquero colombiano podría continuar su carrera en ese país una vez finalice su vínculo con Atlético Nacional.

Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre una renovación contractual con el club antioqueño, el panorama mantiene abiertas varias posibilidades para el guardameta de 37 años, incluyendo una nueva experiencia internacional tras el Mundial de 2026.

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La situación toma relevancia porque Ospina sigue siendo considerado uno de los referentes de la Selección Colombia por su experiencia y podría integrar la convocatoria de Néstor Lorenzo para la próxima Copa del Mundo.

Mientras tanto, en Uruguay comenzaron a surgir versiones sobre un eventual interés de equipos de ese país en el histórico arquero colombiano.

¿Qué se sabe sobre el posible destino de David Ospina?

Según el periodista Ernesto Faría, David Ospina tendría opciones para continuar su carrera en Nacional de Uruguay.

David Ospina milita actualmente con Atlético Nacional, equipo al que regresó tras su paso por el fútbol internacional y donde volvió a ser el referente de experiencia.

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Desde su regreso al club verdolaga, Ospina ha disputado 86 partidos oficiales, todos como titular. Además, conquistó dos títulos de Copa Colombia, una Liga y una Superliga.

Ese rendimiento mantiene vigente al guardameta tanto a nivel local como internacional, especialmente pensando en la Selección Colombia y el proceso rumbo al Mundial 2026.

¿David Ospina seguirá en Atlético Nacional?

Hasta el momento no hay un anuncio oficial sobre una extensión de contrato con Atlético Nacional, situación que alimenta las especulaciones sobre su futuro.

El arquero tendría previsto tomar una decisión definitiva después del Mundial de 2026, torneo que podría marcar el cierre de su carrera profesional o abrir la puerta a un último reto en el exterior.

Además de la opción uruguaya, tampoco se descarta que continúe en Colombia o incluso que analice la posibilidad del retiro.

Por ahora, el foco de Ospina sigue puesto en la competencia con Nacional y en mantenerse dentro de los planes de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.

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El futuro de David Ospina continúa abierto y las próximas semanas podrían ser clave para definir si el arquero seguirá en Atlético Nacional o tendrá una nueva experiencia internacional.

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