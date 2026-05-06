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Lorena Meritano habló de su vida íntima y del celibato que lleva por más de dos años

Lorena Meritano reveló que lleva más de dos años en celibato y conmocionó las redes.

Lorena Meritano
Foto: IG Lorena Meritano

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
04:00 p. m.
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La actriz argentina Lorena Meritano generó conversación en redes sociales tras revelar que lleva más de dos años sin tener relaciones sexuales y que vive “feliz y tranquila” con esa decisión.

Sus declaraciones surgieron en medio de un debate digital sobre la sexualidad femenina y las presiones sociales alrededor del deseo y la vida íntima de las mujeres. El comentario rápidamente se viralizó y abrió una nueva discusión entre seguidores y figuras públicas.

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Meritano, reconocida por compartir abiertamente distintos episodios de su vida personal, aseguró que el celibato ha sido una decisión voluntaria enfocada en cuidar su bienestar emocional y mental.

La conversación comenzó luego de una publicación de la cuenta 'mujeres que suenan' en Instagram, donde la cantante Andrea Echeverri cuestionaba las expectativas sociales relacionadas con la actividad sexual.

Nos han metido ese cuento, pues, de que uno tiene que tirar hasta morir… ¿Quién dijo eso?, mencionó la cantante.

¿Qué dijo Lorena Meritano sobre el celibato?

La actriz respondió al debate con un mensaje que llamó la atención de miles de usuarios.

Llevo dos años y un poco más sin tener sexo y vivo tan feliz y tranquila sin cumplirle las expectativas a nadie, dijo.

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Meritano también explicó que retomará su vida sexual únicamente si así lo desea y sin permitir que factores externos afecten su tranquilidad.

Será mi decisión hacerlo o no nuevamente, pero nunca más que me robe mi salud y mi paz mental, agregó.

Las declaraciones fueron interpretadas por muchos usuarios como una defensa de la autonomía femenina y de la libertad para decidir sobre la vida íntima sin presiones sociales.

El mensaje generó múltiples reacciones de apoyo, especialmente entre mujeres que aseguraron sentirse identificadas con su postura frente a las expectativas sobre la sexualidad.

¿Por qué el celibato voluntario genera debate en redes?

En los últimos años, varias figuras públicas han hablado sobre el celibato voluntario y la decisión de abstenerse de relaciones sexuales durante ciertos periodos de su vida.

En Colombia, nombres como Jessica Cediel y Natalia París también han compartido experiencias similares, convirtiendo el tema en una conversación frecuente en plataformas digitales.

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En ese contexto, el testimonio de Lorena Meritano volvió a poner sobre la mesa una discusión que divide opiniones, pero que cada vez tiene más presencia en redes sociales.

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