Luis Díaz y las declaraciones sobre Arjen Robben que generan conmoción en Alemania: hay foto juntos

Luis Díaz tiene una presión importante sobre sus hombros tras su llegada al Bayern Múnich, pues no es solamente uno de los jugadores más caros en la historia del club, sino que también ha estado siendo comparado constantemente con leyendas que vistieron esta camiseta.

Diarios alemanes hablan de la llegada de Díaz e inevitablemente se menciona a extremos que marcaron historia en este club, como Franck Ribery y Arjen Robben. Con el fichaje del colombiano esperan volver a tener a un extremo icónico a nivel global.

Por otro lado, hay unas declaraciones de 'Lucho' sobre Robben que generan conmoción en Alemania, pues en su presentación, se le consultó por una fotografía viral que hay entre ambos y es producto de un encuentro que tuvieron hace algún tiempo.

Luis Díaz y lo que dijo sobre Arjen Robben

Cuando Díaz era jugador del Liverpool, se encontró con Robben y le pidió una foto. Ahora reconoció esa admiración que tiene. "Todos saben que Robben es una leyenda en el Bayern y en Holanda. Es un modelo a seguir. Lo conocí en Liverpool cuando estaba de visita y le pedí que nos tomáramos una foto. Era un gran jugador".

Por otro lado, Díaz también se refirió a una conversación que tuvo con Florian Wirtz, quien llegó al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen. "Claro, ya conocía la liga alemana y tenía una idea aproximada del fútbol que se juega aquí. Pero sí, tuve la oportunidad de hablar con Florian. Me dijo que la ciudad es fantástica y que me encantaría estar aquí. También me deseó suerte".

El debut de Luis Díaz como jugador del Bayern Múnich

Luis Díaz ya debutó como nuevo jugador del Bayern Múnich. El delantero colombiano sumó sus primeros 45 minutos en el partido amistoso donde el equipo alemán se enfrentó a Olympique de Lyon en el Allianz Arena y dejó unas primeras impresiones muy buenas.

El extremo provocó un penal con el que su equipo se adelantó en el marcador y luego tuvo un par de intervenciones clave que ayudaron a que sumaran su primer triunfo en estos amistosos de preparación.