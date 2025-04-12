Luis Díaz tuvo lindo gesto con hincha del Junior en Alemania y se hizo viral

Luis Díaz volvió a ser protagonista en Alemania, pero esta vez no por un gol ni por una jugada decisiva, sino por un gesto cargado de cariño y recuerdo hacia sus raíces. El colombiano, que fue titular en la victoria 2-3 del Bayern Múnich frente al Unión Berlín por los octavos de final de la Copa de Alemania, dejó una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales y que llenó de orgullo a los aficionados del Junior de Barranquilla.

El atacante tuvo una destacada actuación durante el encuentro y, al finalizar el compromiso, cuando se dirigía hacia el túnel de vestuarios, se llevó una sorpresa que terminó convirtiéndose en una de las postales más compartidas del día. En una de las tribunas del estadio, un hincha ondeaba con emoción la camiseta rojiblanca del Junior, esperando llamar la atención del guajiro. Y lo logró.

RELACIONADO Bayern Múnich pierde la paciencia en caso de Luis Díaz con la UEFA

El encuentro espontáneo que emocionó a la afición

Díaz, quien suele mantenerse atento al público tras los partidos, detuvo su paso al ver la camiseta de su club de formación. Señaló al aficionado para que se acercara y, sin dudarlo, tomó la prenda rojiblanca entre sus manos. Con una sonrisa sincera, dedicó unos segundos a firmarla, gesto que emocionó al hincha y que fue captado por decenas de teléfonos móviles en la zona.

Mientras otros seguidores alemanes extendían sus camisetas y artículos buscando también un autógrafo del jugador, Lucho se concentró únicamente en el símbolo del equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Esa elección, tan espontánea como significativa, fue interpretada por muchos como una muestra de la fuerte conexión que el guajiro mantiene con sus orígenes.

Un recuerdo imborrable para el hincha y un mensaje de identidad

La firma en la camiseta del Junior no solo dejó un recuerdo inolvidable para el aficionado que la recibió, sino que también envió un mensaje de identidad y gratitud. A pesar de su presente en uno de los clubes más poderosos del mundo, Díaz demuestra con pequeños gestos que no olvida de dónde salió ni quiénes lo acompañaron en su camino hacia la élite del fútbol.

La escena, que se difundió ampliamente en cuestión de horas, fue celebrada tanto en Alemania como en Colombia. En Barranquilla, especialmente, los hinchas del Junior recibieron con orgullo la imagen de un ídolo internacional que sigue reivindicando sus colores incluso a miles de kilómetros de casa.

Luis Díaz, más allá de su aporte deportivo, volvió a mostrar por qué es uno de los futbolistas más queridos por la afición: humildad, gratitud y un corazón que sigue latiendo con los colores rojiblancos.