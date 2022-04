"Colombia tiene mejores jugadores que Bélgica": Luis Fernando Suárez

La tristeza futbolística todavía invade el corazón de los colombianos al saber que la Selección no estará presente en el Mundial de Catar 2022. El equipo nacional se quedó afuera de la cita por pocos puntos, y ya rodó la cabeza del entrenador Reinaldo Rueda. A pesar de que aún no se haya decidido quién será el próximo técnico, algo que para muchas personas es claro es que el fútbol colombiano necesita una reestructuración y un proyecto serio.

Una de las voces que hizo una radiografía completa sobre la actualidad de la Selección Colombia y el fútbol colombiano en general fue el entrenador Luis Fernando Suárez, quien dirige a Costa Rica y está a la espera de el duelo de repechaje entre su selección y Nueva Zelanda por uno de los últimos cupos a Catar 2022.

El técnico habló con Noticias RCN y señaló lo que para él fueron las grandes fallas en conjunto que llevaron a la debacle de la eliminación.

"Lo más importante para Colombia hoy es darse cuenta en donde se equivocó, y en que sentido se equivocó. Es muy fácil buscar culpables, y en Colombia somos muy dichos a eso”, señaló.

Añadido a esto, el estratega indicó que es clave que “nos demos cuenta que todos tuvimos la culpa”. “Los entrenadores tenemos la culpa, los jugadores tienen la culpa, los dirigentes también tienen la culpa de muchas cosas que no han hecho bien, y de ahí en adelante hay que ver de qué manera se solucionan todas esas situaciones”, sostuvo.

En desacuerdo con la salida de Queiroz

El entrenador señaló que él no estuvo de acuerdo con la salida de Carlos Queiroz de su cargo como técnico de la Selección Colombia, y que no estuvo bien señalarlo como el único culpable.

“Cuando se sacó a Queiroz , que creo que no estuvo bien hecho, y se llamó a Reinaldo, que en ese momento era a mejor opción, decir que hoy salga es la solución a todo, o que la solución es cambiar a 25 jugadores, es erróneo”, indicó Suárez.

Una crítica a los resultados del fútbol colombiano

La radiografía hecha por el entrenador de Costa Rica no se limitó a la Selección Colombia de Mayores, sino a toda la estructura en su totalidad del fútbol colombiano, desde inferiores hasta clubes y equipos nacionales.

“Los resultados que hemos obtenido últimamente nos da pie para decir que no estamos haciendo las cosas bien. Todo lo que se ha conseguido recientemente no ha sido bueno, a nivel de sub-17, sub-120, ni mayores, ni de los clubes a novel internacional. Lo único que nos saca la cabeza en este momento son las chicas (Selección Colombia Femenina)”, sostuvo.

Al analizar estos resultados del fútbol colombiano, es donde el técnico resalta que se debe hacer la introspección y preguntarse qué estamos haciendo mal y como podemos corregirlo desde todos los puntos de vista, “desde entrenadores, jugadores, divisiones menores y directivos”.

“Creo que todo el mundo se tiene que poner la mano el corazón y evaluar qué está haciendo mal. Si no hacemos eso, todo va a seguir mal, porque ahí ya no es la Selección que no clasifica, sino también los equipos que a nivel internacional no funcionan en los torneos, y donde se ve que las inferiores no responden bien. Todo se debe corregir, pero no hay que buscar un solo culpable”, manifestó Suárez.

Los ejemplos a emular en el fútbol mundial

Actualmente, varias selecciones que son protagonistas en el escenario mundial y que están llamadas a desempeñar importantes papeles en el Mundial, fueron las que reestructuraron su fútbol y el resultado de ese proceso está dando sus frutos. Suárez rescató a España, Alemania, Bélgica e Inglaterra como ejemplos de las selecciones poderosas del fútbol, y remarcó los proyectos deportivos de estas, que vienen desde tiempo atrás.

“España cuando quiso hacer los Juegos Olímpicos (Barcelona 1992), trajo gente para mejorar en todo el sentido en todos los deportes, por eso hoy son protagonistas. Alemania fue igual después de perder el Mundial 2002 y por eso llegó a la gloria en 2014. Bélgica lo está haciendo ahora, por eso se mantuvieron tanto tiempo de primeros en el ranking FIFA. Inglaterra también cambió la estructura de su fútbol, y por eso quedaron campeones del mundo sub-17 y sub-20, y son protagonistas a nivel de mayores”.

Desde su propia experiencia viviendo las eliminatorias rumbo al Mundial en la Concacaf con la selección de Costa Rica, Suárez destacó el trabajo hecho por países como Estados Unidos y en especial Canadá para destacar en el mundo del fútbol.

“Estados Unidos y Canadá, en especial Canadá, hace diez años no tenía fútbol, y hoy es el mejor equipo de Concacaf. Eso fue por una metodología y un trabajo serio de cambio donde fueron conscientes que había que hacer algo diferente”, indicó

“¿Por qué Colombia no lo puede hacer? Si tiene lo mejor que no tiene Canadá ni Bélgica, que son los jugadores”

Finalizando, el técnico explicó que la clave para conseguir este éxito es la forma como se trabaje. “cómo con lo que tienes haces un trabajo diferente en divisiones menores, serio en todo sentido para que las cosas funcionen bien. Canadá lo hizo en ocho años, y estoy seguro que Colombia puede hacerlo en menos tiempo.