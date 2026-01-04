Luis Suárez se enfrentaría a dura sanción por polémico gesto en Portugal: esto se sabe

El delantero Luis Javier Suárez atraviesa un gran momento en Portugal. En su primera temporada, el colombiano suma 17 goles en 24 partidos que ha disputado. Su más reciente anotación se dio este fin de semana cuando anotó en el empate de su equipo ante Gil Vicente.

Ahora bien, la noticia no solo se centra por su gran momento futbolístico, sino también por un polémico gesto en aquel partido que le podría acarrear sanciones.

Medios en suelo luso aseguraron que el goleador salió muy enojado de la cancha por el empate contra Gil Vicente y, de una fuerte patada, rompió una puerta de cristal del Estadio Ciudad de Barcelos.

“Suárez rompió una puerta de cristal que separaba la zona de entrevistas rápidas de la zona de acceso a los vestuarios del Estádio Cidade de Barcelos”, dijo el diario A Bola, uno de los más seguidos en ese país.

Por su parte, el diario Record contó más detalles, informando que "la puerta quedó destrozada por Suárez separa la zona de entrevistas rápidas del acceso directo a los vestuarios y fue solo una de las expresiones de indignación de la plantilla del Sporting al final de un partido, marcado por altercados con los jugadores y el cuerpo técnico del Gil Vicente, que incluyeron momentos de alta tensión".

¿Qué sanción podría enfrentar Suárez por lo hecho en Portugal?

De acuerdo con los medios mencionados, el cafetero podría enfrentar una dura sanción en la parte económica.

"Suárez podría recibir únicamente una multa de entre 3 y 25 unidades de cuenta (equivalentes a aprox. 306 € a 2.550 €) en lugar de sanciones más graves”, se lee.

Por su parte, otros compañeros que se vieron involucrados en una gresca, también enfrentarían sanciones pero disciplinarias.

“Esta acción fue reportada por los delegados del partido (Rodrigo Viana y Tiago Almeida) a las autoridades correspondientes. El comportamiento de Suárez encaja en el Artículo 167.º del Reglamento Disciplinar (Inobservancia de otros deberes)".