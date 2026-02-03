Óscar Córdoba reveló quién debe ser el arquero titular de Colombia en el Mundial 2026

El técnico argentino Néstor Lorenzo enfrenta una de las decisiones más complejas de su proceso al frente de la Selección Colombia: definir al arquero titular para el Mundial 2026.

Aunque el proceso ha tenido un nombre propio durante los últimos años, el panorama actual abre una discusión entre experiencia y presente deportivo.

El técnico Néstor Lorenzo cuenta hoy con dos guardametas en gran nivel: Camilo Vargas, habitual titular del combinado nacional, y Álvaro Montero, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol argentino con Vélez Sarsfield.

La decisión definitiva se conocerá hasta el debut mundialista ante Uzbekistán, programado para el 17 de junio de 2026 en Ciudad de México. Mientras tanto, la discusión sigue abierta entre hinchas, analistas y exjugadores.

Óscar Córdoba opinó sobre el arquero titular de la Selección Colombia

En medio de este escenario, la voz de Óscar Córdoba cobra un peso especial. El exportero vallecaucano, campeón de América y referente histórico del arco colombiano, dio su opinión en declaraciones a DirecTV Sports y fue claro al marcar su postura.

“Camilo tiene mucha experiencia, todo el proceso con Pékerman y ahora con Lorenzo”, reconoció Córdoba, resaltando la trayectoria de Vargas como dueño del arco tricolor durante varios años.

Sin embargo, dejó en claro que el pasado no puede ser el único criterio de selección.

Yo soy un convencido de que el que va a la Selección tiene que estar en su mejor momento. Si dejamos todo a la historia, nos pasa el tren por encima, afirmó con contundencia.

Para Córdoba, el arquero titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026 debe ser Álvaro Montero, siempre y cuando mantenga su alto nivel competitivo.

Si tiene un promedio de 8 o 9 puntos por partido, debe ser el que esté en el arco, sentenció.

Camilo Vargas y Álvaro Montero: el debate por el arco rumbo al Mundial 2026

Camilo Vargas parte con ventaja por su continuidad y liderazgo dentro del grupo, pero su lugar ya no es seguro.

Álvaro Montero ha ganado terreno gracias a sus actuaciones recientes, tanto en su pasado con Millonarios, como en su presente deportivo con Vélez y en sus últimas apariciones con la Selección Colombia.

El arquero guajiro estuvo ausente en algunas convocatorias de las eliminatorias, pero reapareció en los amistosos de octubre y noviembre, donde fue titular en el empate sin goles frente a Canadá y en la victoria 2-1 ante Nueva Zelanda.

Aunque cerró el año anterior como suplente en Vélez, su situación cambió radicalmente tras recibir el respaldo del técnico Guillermo Barros Schelotto.

Desde enero de 2026, Montero se consolidó como titular y se convirtió en una de las figuras del campeonato argentino, acumulando atajadas decisivas y actuaciones destacadas.

Su gran presentación ante River Plate, en un partido clave que impulsó a Vélez al liderato y terminó de confirmar su excelente momento deportivo.

Mientras Kevin Mier se recupera de una lesión y David Ospina asoma como líder del grupo, la opinión de Óscar Córdoba refuerza una idea clara: el arco de la Selección Colombia para el Mundial 2026 debe ser para quien llegue en su mejor versión.