CANAL RCN
Deportes

Luis Sinisterra fue presentado por su nuevo equipo y sueña con la selección Colombia

Luis Sinisterra abandonó la Premier League para buscar más continuidad y meterse en el Mundial 2026.

Luis Sinisterra
Foto: @cruzeiro

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
11:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El futbolista colombiano Luis Sinisterra jugará con el Cruzeiro de Brasil, cedido por el Bournemouth de Inglaterra, anunció este viernes el equipo de la ciudad brasileña de Belo Horizonte.

"¡Bienvenido, Luis Sinisterra!", celebró el club en su cuenta de X, precisando que la cesión se prolongará hasta junio de 2026.

Sinisterra, un desequilibrante extremo de 26 años, llegó al Bournemouth en la temporada 2022-2023 procedente del Leeds United.

Arne Slot elogió a Luis Sinisterra, pero reveló el "único mal recuerdo" con el colombiano
RELACIONADO

Arne Slot elogió a Luis Sinisterra, pero reveló el "único mal recuerdo" con el colombiano

El curso pasado fue difícil para él, pues lesiones musculares le limitaron a jugar solo 12 partidos en la Premier League, cuatro como titular, con un gol y una asistencia.

"Estoy muy contento de estar aquí, en un gran equipo como el Cruzeiro", declaró a la prensa Sinisterra el miércoles tras aterrizar en Belo Horizonte (sur). "Espero que tengamos muchas alegrías juntos", agregó.

El equipo entrenado por el portugués Leonardo Jardim, que el lunes empató 1-1 con el Mirassol, ocupa el tercer lugar de la liga brasileña, con 38 puntos en 20 presentaciones, por detrás del líder Flamengo (43) y su escolta Palmeiras (39).

Sinisterra dio el salto a Europa desde el Once Caldas de su país en la temporada 2018-2019. Se destacó en Holanda con el Feyenoord antes de llegar a Inglaterra.

Adiós al amarillo tradicional: este sería el color de la camiseta de Colombia en el Mundial 2026
RELACIONADO

Adiós al amarillo tradicional: este sería el color de la camiseta de Colombia en el Mundial 2026

Con la selección de Colombia, en la que debutó en 2019 durante el ciclo del portugués Carlos Queiroz, ha disputado 18 partidos, con cinco goles. Jugó la Copa América del año pasado, en Estados Unidos, en la que los cafeteros llegaron a la final, cayendo 1-0 en prórroga ante la Argentina de Lionel Messi.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yerry Mina

Yerry Mina y el duro trato que recibió durante su paso por el Barcelona: "No me dirigió la palabra 7 meses"

Millonarios

Sin entrenador: ¿quién dirigirá a Millonarios este sábado contra Junior?

Vuelta a España

La Vuelta a España se ve por RCN: ¿cuándo y a qué hora inicia la carrera?

Otras Noticias

Estados Unidos

Migrantes irregulares que intenten reingresar a los Estados Unidos serán llevados a prisión: no más deportaciones

La pena mínima será de dos años, pero el Código Penal establece que puede llegar hasta los 20.

Animales

Condenaron a un hombre por el brutal abuso sexual contra una perrita en Leticia: aceptó los cargos

El hombre fue procesado por maltrato animal agravado tras cometer el atroz acto.

Nequi

Joven relató peligrosa estafa por Nequi y perdió todos los ahorros que poseía

Artistas

¿Pasó algo en la relación? Dani Duke reveló la verdad sobre por qué La Liendra cerró sus redes sociales

Alimentos

Cinco alimentos que podrían relacionarse con el cansancio durante el día