Luis Sinisterra fue presentado por su nuevo equipo y sueña con la selección Colombia

El futbolista colombiano Luis Sinisterra jugará con el Cruzeiro de Brasil, cedido por el Bournemouth de Inglaterra, anunció este viernes el equipo de la ciudad brasileña de Belo Horizonte.

"¡Bienvenido, Luis Sinisterra!", celebró el club en su cuenta de X, precisando que la cesión se prolongará hasta junio de 2026.

Sinisterra, un desequilibrante extremo de 26 años, llegó al Bournemouth en la temporada 2022-2023 procedente del Leeds United.

El curso pasado fue difícil para él, pues lesiones musculares le limitaron a jugar solo 12 partidos en la Premier League, cuatro como titular, con un gol y una asistencia.

"Estoy muy contento de estar aquí, en un gran equipo como el Cruzeiro", declaró a la prensa Sinisterra el miércoles tras aterrizar en Belo Horizonte (sur). "Espero que tengamos muchas alegrías juntos", agregó.

El equipo entrenado por el portugués Leonardo Jardim, que el lunes empató 1-1 con el Mirassol, ocupa el tercer lugar de la liga brasileña, con 38 puntos en 20 presentaciones, por detrás del líder Flamengo (43) y su escolta Palmeiras (39).

Sinisterra dio el salto a Europa desde el Once Caldas de su país en la temporada 2018-2019. Se destacó en Holanda con el Feyenoord antes de llegar a Inglaterra.

Con la selección de Colombia, en la que debutó en 2019 durante el ciclo del portugués Carlos Queiroz, ha disputado 18 partidos, con cinco goles. Jugó la Copa América del año pasado, en Estados Unidos, en la que los cafeteros llegaron a la final, cayendo 1-0 en prórroga ante la Argentina de Lionel Messi.

