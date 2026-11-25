Luis Javier Suárez pecó y rezó en el partido donde Sporting de Lisboa se enfrentó al Manchester United en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. El delantero samario falló un cobro desde el punto penal, pero minutos más tarde tuvo su revancha.

El episodio se dio unos días después de que Suárez desperdiciara una oportunidad desde el punto penal con la Selección Colombia enfrentando a Chile en Santiago. En esa ocasión, el cobro fue atajado por el portero chileno Lawrence Vigouroux.

¿Cómo fueron los penales de Luis Suárez?

El primero cobro del colombiano fue después de una falta del defensor argentino Lisandro Martínez. Pateó a la mano derecha del guardameta Senne Lammens, quien logró atajar el cobro sin dar rebote, manteniendo el 0-0 en el marcador.

Sin embargo, unos minutos después, el portero belga pasó de héroe a villano y cometió una infracción que también se marcó como penal. Allí Suárez tuvo su revancha y esta vez no falló. Pese a que Lammens adivinó la trayectoria, la potencia del remate no le permitió salvar el arco.

¿Cuántos goles lleva Luis Suárez en la Champions League?

Con este nuevo gol, ahora frente a uno de los gigantes de Europa, Luis Suárez llego a 10 goles en la Champions League, todos con el Sporting, club en el que ya es el máximo goleador histórico en la competencia.

Ahora se encuentra a dos tantos de igualar la marca de Falcao García como el segundo máximo goleador colombiano en la Champions, quien es superado por Jackson Martínez y Luis Díaz.