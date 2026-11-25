La continuidad de Rodrigo Contreras en Millonarios sigue sobre la mesa y Alberto Gamero entregó detalles de las gestiones que adelanta el club para retener al delantero argentino. Tras la victoria 4-1 frente a Atlético Bucaramanga, el entrenador confirmó que la institución está haciendo un esfuerzo para comprar sus derechos deportivos a Antofagasta.

“Mi chequera no me alcanza, pero el club está intentando hacer un esfuerzo de retenerlo”, expresó Gamero en rueda de prensa. El técnico reconoció la importancia del atacante para el equipo y dejó claro que su deseo es que pueda continuar en el conjunto embajador.

La operación tiene un punto económico importante: Antofagasta pide alrededor de un millón de dólares por los derechos del futbolista. La próxima semana será clave para avanzar en la negociación y definir si Millonarios consigue cerrar la compra.

¿Qué dijo Gamero sobre la continuidad de Rodrigo Contreras?

Además de referirse al esfuerzo económico, Gamero habló de la situación personal del delantero. Explicó que tener a su familia cerca podría darle mayor tranquilidad y permitirle aportar todavía más dentro del campo.

“Es un jugador importante, seguramente con la cabeza más tranquila y con la tranquilidad de poder traer a su familia y que defina su situación, será un jugador que puede aportar mucho más”, señaló el entrenador.

El técnico también manifestó que el club está haciendo las gestiones necesarias y que el propio Contreras tiene interés en permanecer en Bogotá.

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“Él se quiere quedar y si se queda gana el club y él”, agregó Gamero, en una declaración que alimenta la expectativa de los hinchas de Millonarios sobre la continuidad del argentino.

¿Cuánto pide Antofagasta por Rodrigo Contreras?

El equipo chileno, dueño de los derechos del delantero, habría establecido en alrededor de un millón de dólares el valor para concretar la operación.

Millonarios debe resolver las condiciones de la negociación para quedarse con el atacante, quien viene de marcar un doblete en la goleada 4-1 frente a Bucaramanga por los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Contreras se ha convertido en una pieza importante para el equipo y su rendimiento reciente refuerza el interés de la institución en retenerlo. Mientras avanzan las conversaciones, Millonarios también se concentra en su próximo compromiso frente al América de Cali, un partido que Gamero calificó como definitivo en sus aspiraciones dentro del grupo.