Colombia depende cada vez más del gas importado. En la actualidad, 44% del consumo nacional se cubre con gas que el país adquiere a través de convenios en el exterior.

Su dependencia del mercado internacional provocaría un impacto en las tarifas, ahora, que el precio del gas aumentó por el conflicto en medio oriente y Europa se prepara para el invierno.

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Camilo Morales, presidente encargado de Naturgas, recordó que “en el Niño más fuerte de la historia reciente, el país alcanzó a necesitar cerca del 50% del gas importado” y, con el Niño actual, prevé que “la cifra podría estar entre el 40% y el 50%”.

Colombia trabaja en nuevos proyectos para cubrir la demanda nacional de gas:

Pero no solo es el fenómeno de El niño, “ese primer choque internacional”, por la guerra en Oriente Medio, “sumado al invierno que atraviesa Europa, tiene hoy al TTF, que es indicador de los precios de energía, oscilando entre los 28 y 32 dólares por MBTU. Ese precio es al que nos vemos expuestos”.

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En el corto plazo, el país guarda la esperanza de suplir la demanda en aumento —por el fenómeno climático que podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027— con la entrada en operación, en diciembre, de la regasificadora del Pacifico.

Sin embargo, el Gobierno adelanta la regulación para poner en marcha proyectos no convencionales o de fracking, ante la incertidumbre y el aumento de precios en el mercado internacional.