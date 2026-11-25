Después de agotar 15 fechas en su país, la exitosa banda de música regional mexicana, Fuerza Regida, regresará a Bogotá para presentarse en el estadio Vive Claro el próximo 20 de febrero de 2027 en el marco de su gira 'This is Our Dream Tour'.

La agrupación llegará a la capital del país luego de convertirse en la máxima ganadora de los premios Billboard de la Música Latina 2026; su última presentación en Bogotá fue el 1 de agosto de 2025 en el antiguo Movistar Arena (hoy 'El Corazón de Bogotá Arena').

'TQM', 'Bebé Dame' o 'Tu Boda', son algunos de los mayores éxitos que los fanáticos de la música regional mexicana podrán disfrutar en Bogotá el próximo febrero de 2027.

Preventa de boletería para Fuerza Regida en Bogotá

'Páramo Presenta', la empresa encargada de la organización del evento, informó que la preventa de boletería para clientes de Claro en Colombia estará disponible el viernes 27 de noviembre desde las 10:00 a. m.

La preventa banco estará disponible el lunes 30 de noviembre desde las 10:00 a. m. y la venta general iniciará el miércoles 2 de diciembre a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias.

Las entradas se podrán adquirir a través de Ticketmaster.

Fuerza Regida, presente en 'GTA VI'

Además del éxito de su álbum '111XPANTIA', con el que se convirtió en la máxima ganadora de los Latin Billboard 2026, la agrupación mexicana está haciendo historia al alcanzar el top 5 de la lista global de Spotify con su canción 'SUZUKI, presente en el álbum musical del nuevo videojuego 'GTA VI', que está siendo furor a nivel mundial.

Su gira por Latinoamérica incluirá presentaciones en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador entre febrero y marzo de 2027.