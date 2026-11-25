Luis Díaz, estrella de la Selección Colombia, acumula más de 30 días sin jugar debido a una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo sufrida en el partido válido por la Champions League entre su equipo, Bayern Múnich, y Arsenal.

El pasado 12 de noviembre, el club alemán informó que 'Lucho' regresó a los entrenamientos, pero no especificaron una fecha exacta para su regreso a las canchas; el entrenador Vincent Kompany confirmó en la previa del partido que Bayern jugaría ante Colonia por la Bundesliga el 20 de noviembre, que no haría parte de los convocados, pero que había tenido una buena semana.

Luis Díaz convocado para el partido de Champions League

El 24 de noviembre, la cuenta oficial de Bayern Múnich confirmó la lista de viajeros a Lille para disputar la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League ante el equipo francés y el colombiano Luis Díaz está dentro de los convocados.

Aunque desde Alemania aseguran que 'Lucho' no sería titular, sí se espera que el colombiano sume algunos minutos, teniendo en cuenta que dos de las máximas figuras del club, como Michael Olise y Harry Kane, no podrán hacer parte del plantel durante varios partidos por lesión.

Algunas versiones periodísticas afirman que Luis Díaz habría estado entrenando en la posición de centro delantero tras la delicada lesión de Harry Kane, y no en su habitual posición de extremo.

Hora y dónde ver Lille vs. Bayern Múnich por la Champions League

El club 'Bávaro' visitará al Lille de Francia este miércoles 25 de noviembre desde las 3 de la tarde, hora de Colombia, y se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Disney Plus Premium.

El equipo de Luis Díaz se encuentra en la posición 14 con ocho puntos después de dos victorias e igual cantidad de empates; de conseguir la victoria, podría escalar hasta el grupo de los primeros ocho clasificados que se instalan automáticamente en la siguiente ronda; su rival es uno de los peores clubes del torneo, ubicándose en la penúltima posición con tres derrotas y un empate.