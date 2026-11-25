La reciente publicación de El diario íntimo del papa Francisco ha despertado interés en todo el mundo por las reflexiones, oraciones y confidencias que el pontífice argentino consignó durante más de tres décadas.

Ante las interpretaciones que han surgido sobre algunos de sus escritos, entre ellos referencias a la figura del demonio, el padre Antonio José Sarmiento, secretario asistente del provincial de los jesuitas en Colombia, explicó que el texto debe entenderse en el contexto de la tradición espiritual ignaciana y no desde una mirada sensacionalista.

Durante una entrevista con Noticias RCN, el religioso destacó que el diario recoge las experiencias más personales de Jorge Mario Bergoglio desde 1992 hasta pocos meses antes de su fallecimiento, convirtiéndose en un testimonio único de su vida interior.

RELACIONADO Papa León XIV llega a Chiclayo y celebra una multitudinaria misa en la ciudad donde fue obispo

Una práctica espiritual que marcó la vida de Francisco

Según el padre Sarmiento, los jesuitas tienen la costumbre de realizar un examen espiritual diario en el que revisan los sentimientos y movimientos interiores experimentados durante cada jornada.

“El Papa Francisco fue escribiendo y consignando sus movimientos interiores, sus mociones”, explicó el sacerdote, al señalar que esta práctica permite identificar experiencias de alegría, plenitud, crisis o tristeza como parte del discernimiento espiritual.

RELACIONADO Papa León XIV reúne a más de dos millones de fieles en Buenos Aires

Frente a las versiones que aseguran que el pontífice afirmó haber visto al demonio, Sarmiento consideró que esta interpretación ha sido utilizada como un “gancho periodístico” y recordó que, desde la teología, la figura del demonio tiene un fuerte componente simbólico.

“El demonio es una figura simbólica de la teología”, señaló, añadiendo que las anotaciones del diario reflejan experiencias profundamente íntimas que no pueden ser verificadas de manera objetiva. A su juicio, estas referencias podrían estar relacionadas con la percepción del mal presente en fenómenos como las guerras, la pobreza, la injusticia y los conflictos que preocuparon al pontífice durante su ministerio.

Un testimonio de la humanidad del pontífice

Más allá de las revelaciones puntuales contenidas en el libro, el sacerdote aseguró que el verdadero valor de la obra radica en mostrar la riqueza humana y espiritual de Francisco.

Para Sarmiento, el diario permite conocer a “un hombre real de carne y hueso”, sensible frente al sufrimiento de millones de personas afectadas por conflictos como la guerra en Ucrania, la crisis en Sudán del Sur, la situación en Gaza o los fenómenos migratorios en Europa.

El religioso afirmó que los textos reflejan tanto las fortalezas espirituales del pontífice como sus momentos de inquietud, tristeza y desasosiego ante los problemas del mundo. Por ello, calificó la publicación como “un tesoro” para quienes buscan comprender más profundamente la personalidad y el pensamiento del primer papa jesuita de la historia.

Asimismo, recordó que esta tradición de diarios espirituales tiene antecedentes en la Iglesia católica, mencionando el Diario del alma de san Juan XXIII como una de las obras más representativas de este género.

Con la llegada de El diario íntimo del Papa Francisco a las librerías, fieles, investigadores y lectores en general tendrán acceso a una obra que, más que revelar episodios extraordinarios, ofrece una mirada cercana a la vida espiritual, las preocupaciones y la sensibilidad humana de uno de los líderes religiosos más influyentes de las últimas décadas.