El Club Atlético Boca Juniors atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos de los últimos años y lo ha podido consolidar con dos títulos en menos de 15 días; el pasado 11 de noviembre, venció a Defensa y Justicia y alzó el trofeo al mejor equipo del año al ubicarse en la primera posición de la tabla anual.

El 21 de noviembre, en Barranquilla, pasó por encima de Atlético Mineiro en la gran final de la Sudamericana y se convirtió en el equipo argentino con más títulos internacionales de la historia.

En ambos partidos, el atacante colombiano Sebastián Villa fue una de las máximas figuras y pieza clave para conseguir las victorias del equipo 'xeneize'; incluso en la final de Barranquilla fue el autor de la asistencia a Miguel Merentiel para el segundo gol del partido.

Sebastián Villa a un paso de conseguir impresionante récord con Boca Juniors

Con la obtención de los dos títulos, Sebastián Villa alcanzó nueve trofeos con Boca Juniors y quedó a solo un título de conseguir un impresionante récord: ser el jugador extranjero más ganador de la historia del club.

El jugador colombiano podría ubicarse en la primera posición de la prestigiosa lista en el 2026, pues el club de Buenos Aires todavía se encuentra en disputa de los dos campeonatos que restan por definirse en Argentina: el torneo Clausura y la Copa Argentina.

Este miércoles 25 de noviembre jugará en condición de local por los octavos de final del torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, exclub de Villa, y el próximo 2 de diciembre se disputará la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense en cancha neutral.

De este modo, Sebastián Villa tiene dos oportunidades, en lo que queda de 2026, para convertirse en el extranjero más ganador de la historia de uno de los clubes más importantes del mundo.

Palmarés de Sebastián Villa con Boca Juniors

Con el más reciente título en la Copa Sudamericana, Villa consiguió su primer título internacional con Boca Juniors y se sumó a los otros ocho trofeos nacionales; en sus dos etapas con el club azul y oro, el colombiano registra los sguientes títulos: