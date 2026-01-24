Luis Suárez sigue encendido: nuevo doblete para darle otra victoria al Sporting

Luis Suárez atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera profesional y su nombre vuelve a instalarse con fuerza en el radar internacional, justo cuando el calendario comienza a descontar los meses rumbo al Mundial de Estados Unidos. El delantero colombiano continúa encendido en el fútbol europeo y este sábado 24 de enero volvió a ser decisivo con la camiseta del Sporting de Lisboa, equipo al que le entregó tres puntos de oro en la Liga de Portugal gracias a un doblete cargado de jerarquía y oportunismo.

El atacante llegó a este compromiso con la confianza por las nubes tras su reciente actuación en la Champions League, donde firmó un doblete ante el Paris Saint-Germain, una de las potencias del continente. Lejos de bajar el ritmo en el campeonato doméstico, Suárez volvió a responder en un partido exigente, disputado fuera de casa, que terminó inclinándose a favor del conjunto lisboeta gracias a su olfato goleador.

Un goleador que no se apaga y marca el camino

El primer golpe del colombiano llegó al minuto 35, cuando aprovechó un espacio en el área para definir con precisión y abrir el marcador. Sin embargo, el momento cumbre de la noche se produjo en el último suspiro del encuentro. Cuando el empate parecía sentenciado, Suárez apareció en el área rival al minuto 90+6, anticipó a toda la defensa y conectó de cabeza un centro desde el costado para desatar la celebración visitante y sellar una victoria clave ante Arouca.

Más allá de los goles, el delantero volvió a demostrar liderazgo, carácter competitivo y una lectura de juego que lo convierten en una pieza fundamental para el Sporting, tanto en los partidos cerrados como en los compromisos de alta exigencia internacional.

El Mundial en el horizonte y un mensaje claro

Con este triunfo, Sporting de Lisboa alcanzó los 48 puntos en la tabla de posiciones y quedó a solo cuatro unidades del líder Porto, manteniéndose firme en la pelea por el título. En ese contexto, el presente de Luis Suárez no pasa desapercibido y empieza a tomar un valor especial de cara a la Selección Colombia.

A cinco meses del inicio del Mundial de Estados

Unidos, el delantero envía un mensaje contundente: está listo para asumir responsabilidades mayores. Su continuidad goleadora, su regularidad en partidos decisivos y su madurez futbolística lo posicionan como uno de los nombres llamados a marcar diferencia en la cita mundialista. Si mantiene este nivel, Suárez no solo seguirá siendo noticia en Europa, sino también una de las principales cartas ofensivas del fútbol colombiano en el máximo escenario internacional.