Macalister y Leo Castro hablaron sobre el “camerino roto” de Millonarios en esta fase final

Millonarios volvió a sumar de a tres en un momento determinante del campeonato y mantiene intactas sus opciones de clasificación tras imponerse 2-0 sobre Deportes Tolima en El Campín. Más allá del resultado, que le permite llegar con vida a la última jornada, el foco también estuvo en las declaraciones de dos de sus principales referentes: David Macalister Silva y Leonardo Castro, quienes se refirieron tanto al presente deportivo como a los rumores que rodearon al equipo durante la semana.

Macalister Silva responde a los rumores y asume el liderazgo

El capitán del conjunto embajador no esquivó las preguntas en rueda de prensa y enfrentó directamente las versiones que señalaban una supuesta división en el camerino. Con tono firme, Silva defendió la unidad del grupo y dejó claro su compromiso con la institución en cualquier escenario.

“Yo te hago una pregunta: ¿Dime una sola vez qué las cosas no hayan salido y yo no esté haciendo el cajón o no tenga dividido el grupo?”, expresó el mediocampista, visiblemente afectado por los señalamientos. Sus palabras reflejaron no solo incomodidad, sino también la carga que ha asumido como líder dentro del plantel.

El jugador fue más allá y reafirmó su postura frente a la adversidad: “Hace parte de lo que Dios me dio y lo que yo escogí que es ir hasta el final. Si la solución, yo soy el culpable, la asumo. Mientras tenga la posibilidad de jugar voy a salir a poner la cara”. Además, hizo un llamado a la prudencia, invitando a cuestionar el origen de los rumores que, según él, han buscado desestabilizar al grupo en un momento clave.

Leonardo Castro respalda al capitán y el grupo se enfoca en clasificar

Tras el compromiso, Leonardo Castro también se pronunció en zona mixta y respaldó a su capitán, destacando la unión interna como uno de los pilares del equipo en la recta final del torneo. El delantero reconoció que las críticas han impactado, pero aseguró que el grupo está enfocado en un objetivo común.

“Sabemos el momento que está viviendo Macalister. Es un desahogo, los comentarios que han hecho algunos hinchas, pero todos acá nos arropamos”, afirmó Castro, dejando en evidencia que el plantel ha cerrado filas ante la presión externa.

En lo deportivo, Millonarios sabe que su destino aún no está completamente en sus manos. El equipo deberá imponerse en la última fecha ante Alianza Valledupar y esperar otros resultados que le permitan sellar su clasificación. Sin embargo, la victoria frente a Tolima no solo significó tres puntos vitales, sino también un impulso anímico en medio de la tormenta.

Con referentes que asumen responsabilidades y un grupo que busca mantenerse unido, el conjunto azul encara el cierre del campeonato con la convicción de que aún es posible alcanzar el objetivo.