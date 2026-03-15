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Mackalister Silva se disculpó con la hinchada de Millonarios tras su polémica expulsión y reveló qué le dijo al árbitro

El capitán de Millonarios terminó expulsado en el partido donde Millonarios se enfrentó a Boyacá Chicó en la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Mackalister Silva expulsión Millonarios
FOTO: @davidms06 - IG

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
07:51 a. m.
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Millonarios sufrió una dura derrota en la Liga BetPlay tras visitar a Boyacá Chicó este sábado 14 de marzo. Los dirigidos por Fabián Bustos cayeron por 2-1 en el estadio La Independencia de Tunja y dejaron pasar la oportunidad de meterse a zona de clasificación a cuadrangulares.

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Cuando el equipo mostraba su mejor versión en busca del empate, apareció una expulsión que le quitó el impulso que tenían. El capitán David Mackalister Silva recibió dos tarjetas amarillas en la misma jugada, producto de una discusión con el árbitro central del compromiso, Héctor Rivera.

Mackalister reveló qué le dijo al árbitro

El experimentado volante del cuadro bogotano apareció en sus redes sociales tras el pitazo final, donde le pidió perdón a la hinchada de Millonarios por lo sucedido, así como a sus compañeros y cuerpo técnico, pero también explicó cuál fue su reclamo al árbitro que terminó en su expulsión.

Quiero aclarar que en ningún momento utilicé palabras indebidas, insultos, ni falté al respeto. Únicamente pregunté, de forma airada, por qué no era tarjeta amarilla si el rival no dejaba cobrar. Posteriormente cuestioné por qué mi acción sí era amarilla, mientras que la de Díaz, jugador del Chicó —quien reclamó de forma similar o incluso más airada minutos antes— no había sido sancionada.

Fabián Bustos estalló contra el arbitraje

En rueda de prensa posterior al compromiso, el DT de Millonarios también se manifestó en contra de la actuación del equipo arbitral, refiriéndose puntualmente a la jugada que termina con la tarjeta roja a su capitán.

"(Sebastián) Salazar le hace una falta a Mateo García, en mi opinión es una jugada de amonestación y el árbitro no le saca la amarilla a Salazar que se debía ir expulsado por doble amarilla. Macka recibe el balón, pone la pelota, pero Salazar va hacia adelante para que no juguemos rápido, para mí eso también es amarilla", comentó inicialmente.

La verdad no sé qué le habrá dicho 'Macka', jugador de tanta experiencia, seguramente le protestó, pero la jugada tiene dos momentos en que son amarilla para un jugador de ellos que ya estaba amonestado y eso seguramente cambiaba todo".

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