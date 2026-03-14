Boyacá Chicó denunció agresión contra uno de sus jugadores tras juego ante Millonarios

Este 14 de marzo, Millonarios sufrió una inesperada caída tras su visita a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, donde el equipo terminó cayendo por 2-1, a pesar de que hubo masivo acompañamiento de la hinchada.

Sin embargo, más allá del resultado, se terminó presentando un caso de presunta violencia por parte de los jugadores de Millonarios hacia uno de los futbolistas del cuadro local, según indicaron desde el cuerpo técnico del cuadro 'ajedrezado'.

¿Qué pasó tras el final del Chicó vs. Millonarios?

En rueda de prensa tras el final del partido, el técnico Jhon Gómez y el portero Emiliano Dennis rechazaron lo sucedido, indicando que varios jugadores de Millonarios habrían atacado a uno de sus compañeros, elevando el reclamo para los directivos del equipo bogotano.

Llamamos al juego limpio; que aprendan a perder. Actitudes como la que tienen jugadores tan profesionales como los que tiene Millonarios, atacar a un solo jugador del Boyacá Chicó solo porque el resultado no se les dio... les hago un llamado al ser un equipo como es Millonarios.

"La invitación a los actores de Millonarios, que agredieron vilmente a uno de nuestros compañeros que estaba solo, me parece que es un tema para que Millonarios como club y sus directivas analicen ese punto", añadió el estratega.