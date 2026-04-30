ICBF anuncia acciones contra indígenas emberá que utilizaron como “escudo humano” a niños durante protesta en Bogotá

La instrumentalización de niños, niñas y mujeres en estado de embarazo durante las protestas que una facción de la comunidad emberá realizó a las afueras del Ministerio del Interior, en Bogotá, fue denunciada ante la Fiscalía por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En diálogo con Noticias RCN, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, advirtió que “la utilización sobrepasa los límites de cómo pueden actuar. Aquí lo que corresponde es la denuncia penal e intervenir con todo lo que implica” e informó que están en contacto con “las autoridades en Bogotá”.

La protesta inició sobre las 9:30 a. m. del miércoles 29 de abril, en la zona centro de Bogotá y, además de poner en riesgo a niños, que fueron utilizados como escudo humano, vulneró los derechos de más de 1.200 funcionarios, que fueron retenidos contra su voluntad, durante gran parte de la jornada.

El ICBF espera que los responsables sean identificados:

Cáceres insistió en que lo ocurrido “ayer (…) la utilización de menores, es un delito. Ya lo denunciamos ante la Fiscalía y esperamos tener pronto una reunión para movilizarlas. El distrito ha dicho que también realizará denuncias y queremos analizarlas en conjunto”.

Y es que habrían sido los líderes de la propia comunidad emberá los que pusieron en riesgo a sus niños. De ahí que el instituto haga un llamado enérgico a que se identifique a quienes son responsables, “como parte de la investigación, que se avance en términos de judicialización”.

¿Van a quedar los niños bajo protección del ICBF?

La directora del instituto explicó que estuvieron acompañando las protestas “en el marco de la protección integral a las familias. Las familias pueden estar con sus niños, siempre y cuando no haya una confrontación que los ponga en riesgo”.

Sin embargo, “lo que pasó ayer, además de inaudito, abre los procesos de investigación respectivos sobre la comunidad y los líderes que utilizaron a los niños (…) vamos a entregar junto con la denuncia todos los videos que conseguimos. Había, por lo menos, cinco niños. Bebés y menores entre los cinco y los diez años”.

Dependiendo del caso, si se activa la ruta de rescate, es posible que los menores que estuvieron en riesgo durante las protestas queden bajo protección del ICBF.