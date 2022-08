Exjugador de Junior y Nacional respaldó a Jarlan Barrera

Las declaraciones de Jarlan Barrera sobre la diferencia para él entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla lo han puesto en el ojo del huracán y además, la enemistad con la afición del cuadro ‘Tiburón’ parece seguir aumentando tras lo dicho por el futbolista.

Sin embargo, un futbolista que vistió la camiseta de ambas instituciones salió en defensa de Jarlan Barrera y aseguró que sí existen diferencias entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Para mí, llegar a Nacional es alcanzar lo más grande del fútbol colombiano. Me tocó, porque aparte estuve en Cali y me terminé de formar en Junior; allí, en el ámbito de dirigencia, no me trataron de la mejor manera. En Nacional sentí una diferencia enorme

Macnelly Torres, actual futbolista del Cúcuta Deportivo, apoyó las declaraciones de Jarlan Barrera y dejando claro que en Nacional “sintió una diferencia enorme”, el jugador del cuadro ‘Verdolaga’, cerró con lo siguiente, en sus declaraciones dada en El Vbar de Caracol Radio.

Tengo la fortuna de haber ganado 10 títulos en Nacional y ganarme ese rótulo de ídolo. Son momentos donde te sientes valorado y te hacen sentirte a gusto. Probablemente, sea lo que Jarlan está viviendo, a pesar de que no ha vivido momentos tan importantes como yo. Eso no quita que su estadía en Nacional sea placentera

Jarlan Barrera justificó sus declaraciones

Al respecto, el jugador se defendió en diálogo con Caracol Radio: "si les duele o no, a mí también me dolió en su momento, también yo velaba por un club donde estaba. Yo tenía el mismo compromiso como todos los hinchas y como todos los jugadores lo tenían y perdimos esas finales. Es que no fue mentira, todos en el camerino salíamos tristes porque perdíamos esa final contra Nacional, contra Medellín, perdimos dos seguidas de Liga, 2015 y 2016, y ahí está el historial, yo no dije mentiras, es así y ahora con Nacional logro dos títulos después de tres años".