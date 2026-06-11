Jorge Luis Pinto analizó a Colombia en el Mundial 2026 y reveló sus favoritos al título

En entrevista exclusiva con Noticias RCN Jorge Luis Pinto entregó su análisis sobre las selecciones que aspiran al título y el presente de la Tricolor. El entrenador, que dejó huella en los mundiales, actualmente sigue de cerca cada detalle de la Copa del Mundo desde Estados Unidos.

El técnico santandereano se encuentra recorriendo varias sedes del torneo y tiene previsto asistir a partidos en Canadá, así como a encuentros de selecciones como Brasil, Marruecos y las fases definitivas que se disputarán en Dallas. Desde allí compartió su visión sobre los equipos que considera candidatos para levantar el trofeo.

Para Pinto, esta edición del Mundial será especialmente atractiva por la cantidad de selecciones participantes y el alto nivel competitivo que se observa desde la fase de grupos.

Francia y Argentina, los principales candidatos para Jorge Luis Pinto

Al momento de hablar de favoritos, el entrenador colombiano no dudó en destacar a Francia y Argentina como dos de los equipos más sólidos del torneo.

“Francia es muy atractivo”, aseguró Pinto, resaltando la calidad de una generación de futbolistas que combina talento, experiencia y profundidad en todas sus líneas. Además, destacó que los franceses cuentan con un banco de suplentes capaz de competir al mismo nivel de los titulares.

Sobre la selección argentina también fue contundente. Según explicó, el actual campeón del mundo mantiene una fortaleza especial gracias a la experiencia acumulada por gran parte de su plantilla.

“La madurez del equipo argentino no es fácil, es un equipo muy maduro”, afirmó.

Pinto también mencionó a Inglaterra, España y Brasil dentro del grupo de selecciones con mayores posibilidades de llegar a las instancias definitivas. Del combinado brasileño valoró el trabajo realizado por Carlo Ancelotti y el equilibrio que ha conseguido darle al equipo.

¿Qué dijo Pinto sobre la Selección Colombia?

Aunque reconoció el talento de los dirigidos por Néstor Lorenzo, Pinto considera que Colombia todavía debe encontrar una mayor regularidad si quiere competir de igual a igual con las grandes potencias.

“Colombia tiene momentos muy buenos, también tiene momentos que no atraen mucho”, señaló.

El entrenador considera que la Selección cuenta con futbolistas desequilibrantes en la mitad del campo y en ataque, pero cree que aún debe mejorar su consistencia durante los 90 minutos de cada partido.

“Me gustaría ver un equipo más equilibrado, más constante en los 90 minutos, porque hay ratos en que nos atacan mucho y cuando a un equipo lo atacan mucho, en cualquier momento le hacen un gol”, explicó.

Pinto también recordó los amistosos recientes ante Croacia y Francia, encuentros en los que, a su juicio, Colombia mostró aspectos por corregir antes de afrontar los retos más exigentes del Mundial.

Más allá de las críticas, el experimentado técnico se mostró optimista sobre el potencial del equipo colombiano y confía en que pueda encontrar la estabilidad necesaria para avanzar en el torneo.

En la misma entrevista, Jorge Luis Pinto recordó lo hecho en Costa Rica hace unos años. De inmediato rompió en llanto, pues se convirtió en uno de sus momentos más especiales de su vida.