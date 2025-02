Mamá de James estalló y calificó de “robo” un gol anulado con asistencia de su hijo

El León de México, liderado por James Rodríguez, sigue cabalgando la Liga MX de manera impresionante y este fin de semana derrotó a otro de sus grandes rivales en esta seguidilla de partidos para así afianzarse en la punta del campeonato, con el ‘10’ colombiano nuevamente protagonista.

El León del astro colombiano James Rodríguez se confirmó como líder del fútbol mexicano tras vencer como local 1-0 a los Tigres, el pasado sábado en partido de la octava fecha del torneo Clausura-2025 jugado en el estadio Nou Camp.

Apenas al minuto 7, el colombiano Stiven Mendoza hizo el 1-0 para 'La Fiera' con un disparo desde el corredor izquierdo del área con ángulo reducido que sorprendió al portero argentino Nahuel Guzmán.

James Rodríguez jugó como titular y salió de cambio al minuto 88. El ‘10’ cafetero sigue impresionando a todos sus fanáticos en México con su fantástico nivel y en esta oportunidad hasta su mamá, María del Pilar Rubio, se hizo tendencia en redes sociales debido a un duro mensaje que lanzó en sus redes sociales.

Mamá de James lanzó fuerte mensaje

James puedo haber asistido en el primer tiempo del juego frente a Tigres, pero el VAR le negó un dato más al colombiano debido a que según las imágenes que vieron en su pantalla, el balón no ingresó por completo y a partir de ello la mamá del cucuteño envió un dardo en sus redes sociales.

“Paso a decir que ganamos… Gol mal anulado (robado) y 15 minutos de alargue”, escribió en sus historias de Instagram.

La mamá del capitán colombiano no se guardó nada debido a que la transmisión oficial del partido no mostró si el balón había ingresado totalmente o no. Sin embargo, horas después se revelaron imágenes en las que se pudo observar que efectivamente el esférico no había entrado en la portería de Tigres.