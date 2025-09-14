CANAL RCN
Manchester City vs. Manchester United: fecha, hora y TV del partidazo en Inglaterra

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del clásico de Manchester en la Premier League. Prográmese.

City vs. United
Foto: AFP

septiembre 14 de 2025
08:12 a. m.
Alejados del líder Liverpool tras solo tres partidos, Manchester City (13º) y Manchester United (9º) disputan este domingo 14 de septiembre un derbi de las urgencias 'adelantado' a una cuarta jornada de la Premier League que llega tras la ventana internacional y el cierre del mercado de fichajes.

Las grandes escuderías inglesas apuntalaron sus plantillas justo antes de los partidos de selecciones.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: domingo 14 de septiembre
  • Horario: 10:30 a.m. (hora colombiana)
  • Televisión: ESPN y Disney+
Gastaron más que nunca, por un total de 3.400 millones de euros (3.984 millones de dólares) según el gabinete Deloitte, una cantidad que supera al total de las otras cuatro grandes ligas europeas -Francia, Italia, España y Alemania-.

Siempre dispuesto a gastar por una reconstrucción que parece no llegar nunca, el United contrató al esloveno Benjamin Sesko, al brasileño Matheus Cunha y al camerunés Bryan Mbeumo como nuevo tridente ofensivo.

Privado de competiciones europeas, su inicio ha sido desastroso, eliminado de la Copa de la Liga en la segunda ronda por equipo de cuarta categoría, el Grimsby Town, 2-2 (12 a 11 en penales).

En la Premier League; una derrota, un empate y una victoria, sobre la bocina -en el 90+7 y de penal- ante el Burnley (3-2).

Su técnico, el portugués Ruben Amorim, aterrizado en Old Trafford hace nueve meses, no ha dado con la tecla.

La hora de Donnarumma

Este viernes el club confirmó la cesión por un año del arquero camerunés André Onana, en conflicto con Amorim, al Trabzonspor turco.

Más crédito tiene su vecino Pep Guardiola, cuyo Manchester City tampoco consigue carburar, una victoria y dos derrotas para estar ya a seis puntos del Liverpool.

Destronado el curso pasado por los Reds tras cuatro títulos consecutivos, el City sigue estando lejos de la máquina de ganar que construyó el técnico español.

Su última novedad para este curso, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, aterrizado desde el París Saint-Germain tras ser apartado por el técnico Luis Enrique con la responsabilidad de suplir como titular al brasileño Ederson, indiscutible en esta época dorada, traspasado al Fenerbahçe.

"Quiero marcar la historia del club y convertirme en un símbolo para la ciudad y para el club", señaló el jueves el gigante italiano.

También el sábado, el Arsenal (3º) abre el fuego recibiendo a un Nottingham Forest (10º) que el martes anunció la salida del técnico portugués Nuno Espirito Santo y el fichaje del australiano Ange Postecoglou, exentrenador del Tottenham.

Cierra el día el Chelsea (2º), campeón del mundo de clubes, a dos puntos del Liverpool, en la cancha del Brentford (15º).

El domingo será el turno del Liverpool, que visita al Burnley (14º).

