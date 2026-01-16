Manchester United vs. Manchester City, clásico en Premier League: fecha, hora y canal para ver

La Premier League se prepara para uno de los partidos más esperados de la temporada. Este sábado 17 de enero, Manchester United y Manchester City se verán las caras en una nueva edición del clásico de la ciudad, un duelo que siempre trasciende la tabla de posiciones, pero que en esta ocasión llega cargado de presión y necesidades deportivas muy marcadas para ambos bandos. El escenario será Old Trafford, donde se espera un ambiente intenso desde el primer minuto.

El contexto del encuentro le añade un ingrediente especial. Mientras Arsenal lidera el campeonato con 49 puntos, el equipo dirigido por Pep Guardiola sabe que no puede ceder terreno si quiere mantenerse en la pelea por el título. Una derrota en el clásico podría significar un golpe duro en sus aspiraciones, justo cuando la temporada comienza a entrar en su tramo decisivo.

El City, obligado a ganar para no perder el tren del título

Manchester City llega al clásico con la urgencia de sumar de a tres. Los ‘citizens’ han mostrado solidez en varios pasajes del torneo, pero algunos tropiezos recientes les impidieron mantenerse en lo más alto de la clasificación. Con Arsenal marcando el ritmo en la punta, cada partido se ha convertido en una final para el conjunto de Guardiola.

El clásico ante su eterno rival aparece como una oportunidad ideal para enviar un mensaje de autoridad. City sabe que ganar en Old Trafford no solo tiene un valor simbólico, sino también un impacto directo en la lucha por el campeonato. El margen de error es mínimo y el equipo necesita responder en un escenario históricamente complejo, donde la presión del entorno puede jugar un papel determinante.

Un United golpeado que busca resurgir en casa

Del otro lado está un Manchester United que atraviesa una temporada irregular. Los ‘red devils’ ocupan la séptima posición de la tabla con 32 puntos, lejos de los puestos de privilegio y con la obligación de reaccionar si quieren aspirar a competencias europeas. El clásico aparece como una oportunidad inmejorable para recuperar confianza y cambiar el ánimo del entorno.

Además, el partido marcará un momento especial para el club: Michael Carrick se estrenará como entrenador del primer equipo en un contexto de máxima exigencia. El debut ante el rival de toda la vida representa un desafío enorme, pero también una posibilidad única de conectar con la afición y darle un nuevo impulso al plantel.

RELACIONADO Luis Díaz recibió inesperado mensaje de cumpleaños y las redes sociales explotaron

Old Trafford espera una respuesta futbolística y emocional. El United sabe que, más allá de la tabla, vencer al City puede significar un punto de quiebre en la temporada y un respaldo inmediato al nuevo proceso.

El clásico de Manchester se disputará este sábado 17 de enero a partir de las 7:30 a.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión para Colombia a través de ESPN y Disney+. Un duelo imperdible que promete intensidad, historia y consecuencias directas en la lucha por la Premier League.