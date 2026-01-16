Partidazo para Luis Díaz y Bayern Múnich este fin de semana en Alemania: fecha, hora y TV

La Bundesliga entra en una fase decisiva y el calendario presenta un desafío que puede marcar el rumbo del campeonato. Este sábado 17 de enero, el Bayern Múnich visitará al RB Leipzig en un duelo que, más allá de los puntos en juego, puede definir el nivel de suspenso que tendrá la temporada. Con Luis Díaz como una de las cartas ofensivas del conjunto bávaro, el equipo dirigido por Vincent Kompany afronta una prueba de alto voltaje ante un rival que, pese a estar lejos en la tabla, conserva el potencial para complicar cualquier aspiración.

El Bayern llega a esta decimoctava jornada como líder sólido, con 11 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor y con números que reflejan una primera mitad de campeonato casi perfecta. Sin embargo, Leipzig aparece como el último gran obstáculo antes de que el título comience a tomar un color definitivo.

Leipzig, el reto pendiente para el líder

RB Leipzig ocupa la tercera posición de la Bundesliga, a 15 puntos del Bayern, y si bien sus opciones de título se redujeron notablemente antes de Navidad tras dos derrotas consecutivas a finales de 2025, el equipo comenzó el nuevo año con una victoria 2-0 frente al Friburgo. Ese resultado le permitió mantenerse en el podio, aunque comparte puntaje con el Stuttgart, que también acecha en la clasificación.

El club respaldado por la multinacional de la bebida energética carga ahora con una responsabilidad particular: intentar lo que nadie logró en la primera vuelta del campeonato, vencer al gigante bávaro. En casa, Leipzig buscará imponer intensidad, presión alta y aprovechar cualquier fisura de un Bayern que, pese a su dominio, llega con varias bajas sensibles.

Un Bayern firme pese a las bajas y al calendario exigente

El conjunto de Múnich cerró la primera vuelta con una victoria 3-1 en Colonia, alcanzando 47 puntos de 51 posibles, producto de 15 triunfos y dos empates. Un rendimiento que lo deja muy cerca de sumar un nuevo título, aunque la enfermería no deja de crecer. Konrad Laimer se sumó recientemente a una lista que ya incluía a Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Josip Stanisic por lesión, además de Alphonso Davies y Sacha Boey por enfermedad, mientras que Nicolas Jackson se encuentra con su selección disputando la Copa de África de Naciones.

Aun así, el Bayern no da señales de debilidad. Kompany ha logrado sostener la competitividad del equipo incluso en medio de un calendario exigente que también mira de reojo a la Liga de Campeones, donde la próxima semana recibirá al Union Saint-Gilloise en la lucha por entrar en el Top 8.

El partido ante Leipzig se disputará este sábado 17 de enero a partir de las 12:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión para Colombia por ESPN y Disney+. Un duelo clave para el Bayern, para Luis Díaz y para una Bundesliga que aún se resiste a quedar sentenciada.