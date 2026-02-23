CANAL RCN
Internacional

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad bajo la ley de amnistía en Venezuela?

Una comisión parlamentaria analizará casos excluidos de presos políticos.

Foto: captura de video Noticias RCN.

AFP

febrero 23 de 2026
08:31 p. m.
El Parlamento de Venezuela anunció la creación de una comisión especial que analizará casos de presos políticos, incluso los no amparados en la ley de amnistía recién promulgada, que debe liberar a cientos tras las rejas.

De acuerdo con la información que han dado a conocer, la exclusión la conforman 23 diputados, 13 del oficialismo.

La ley que fue aprobada el por unanimidad en la Asamblea Nacional es un proyecto impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la incursión militar estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero.

¿Nicolás Maduro podría quedar libre con la ley de amnistía en Venezuela?

El instrumento abarca en teoría los 27 años del chavismo, aunque el texto enumera 13 momentos específicos, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024.

Sin embargo, la oenegé Foro Penal denunció que el tiempo que abarca la ley equivale realmente a 20 meses.

La comisión especial asumirá pedidos de amnistía fuera de lo estipulado en la norma y hará recomendaciones o sugerirá a los tribunales para que ordenen liberaciones, pero se desconoce que entre esas solicitudes pueda ser aplicable al caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero por Estados Unidos, estarían dentro de los tiempos fijados para la ley de amnistía.

Asimismo se conoció que iniciarán reuniones inmediatas con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública para evitar dilaciones innecesarias.

Velará igualmente por que se cumpla el lapso de 15 días para responder a pedidos de amnistía.

"Vamos a ser vigilantes de que se cumpla estrictamente el plazo para lograr los beneficios que esta ley otorga", dijo el diputado Jorge Arreaza, que reivindicó el "nuevo momento político" que pregona Rodríguez.

Presos políticos deberían ser liberados con la ley de amnistía

Foro Penal anunció que introducirá un primer pedido a la comisión para pedir la revisión de unos 230 casos que incluyen a personas con dos o tres años de prisión preventiva, mucho más de lo estipulado en el Código Penal; de más de 70 años, y con problemas de salud.

La comisión instruirá a familiares y abogados sobre los pasos a seguir, y enfatizó en que la solicitud debe realizarse ante el tribunal que lleva la causa.

La ley excluye casos relacionados con militares. Arreaza dijo que "la justicia militar también va a trabajar sus casos y dará beneficios donde corresponda".

