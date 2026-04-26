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Marino Hinestroza se burló de América de Cali tras perder el clásico: ¿Se pasó?

Marino Hinestroza provocó a América tras derrota y se burló sin piedad del cuadro 'escarlata'

Marino Hinestroza
Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Noticias RCN

abril 26 de 2026
07:42 p. m.
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Marino Hinestroza, exjugador de Atlético Nacional se burló de América tras la derrota en el clásico vallecaucano frente a Deportivo Cali, disputado el 25 de abril de 2026. El jugador colombiano, actualmente en Vasco da Gama, reaccionó en redes sociales con un mensaje que rápidamente se hizo viral.

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La publicación se dio minutos después del triunfo ‘azucarero’, sellado con gol de Avilés Hurtado en el estadio de Palmaseca.

¿Qué dijo Marino Hinestroza sobre América tras el clásico vallecaucano?

Marino Hinestroza comentó en una publicación oficial de Deportivo Cali en Instagram, donde celebraban la victoria en el clásico. Su mensaje no pasó desapercibido: “Grande aBBBBiles”, escribió, acompañado de emojis.

Burla Marino a América
Foto: captura pantalla IG

La forma en la que escribió el nombre del goleador no fue casual. Al repetir la letra “B”, el futbolista hizo una referencia directa al paso de América de Cali por la segunda división del fútbol colombiano durante cinco años, un tema sensible en la rivalidad entre ambos clubes.

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El comentario generó reacciones inmediatas entre aficionados de ambos equipos, acumulando respuestas y compartidos en cuestión de minutos.

¿Por qué generó polémica la burla de Marino Hinestroza?

El clásico vallecaucano es uno de los más intensos del fútbol colombiano, y este tipo de mensajes suelen escalar rápidamente en redes sociales.

Hinestroza, con pasado en el FPC, dejó claro que sigue atento a la actualidad del torneo, pese a jugar en el exterior. Su intervención avivó la discusión entre hinchas, especialmente por el contexto del resultado, que favoreció al Deportivo Cali en la lucha por la clasificación.

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El episodio se suma a una jornada cargada de tensión dentro y fuera de la cancha, donde la rivalidad se trasladó al entorno digital.

El comentario del jugador sigue circulando en las redes sociales y alimentando el debate entre seguidores de ambos equipos. Por un lado, unos celebraron, mientras que los de América de Cali se sintieron atacados.

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