Tres marinos indonesios desaparecen tras naufragio de remolcador en el estrecho de Ormuz

El incidente ocurrió después de una explosión e incendio a bordo del remolcador Musaffah 2 en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

AFP

marzo 08 de 2026
09:12 a. m.
Tres tripulantes indonesios permanecen desaparecidos tras el naufragio de un remolcador con bandera de Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio internacional de petróleo. La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, que indicó que las autoridades locales continúan con las labores de búsqueda y rescate.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los sobrevivientes indonesios está recibiendo atención médica por quemaduras en un hospital de la ciudad de Khasab, en Omán. Mientras tanto, equipos de rescate mantienen operativos en la zona para localizar a los otros tres tripulantes que siguen desaparecidos tras el accidente ocurrido el viernes.

El remolcador, identificado como Musaffah 2, tenía una tripulación compuesta por siete marinos de distintas nacionalidades, entre ellos indonesios, indios y filipinos. Cuatro de ellos lograron sobrevivir al incidente, mientras que los tres desaparecidos son ciudadanos de Indonesia.

Explosión e incendio antes del hundimiento

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores indonesio, antes de hundirse la embarcación sufrió una explosión que provocó un incendio a bordo, lo que desencadenó la emergencia marítima en esta zona estratégica del Golfo Pérsico.

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) también confirmó el incidente en el estrecho de Ormuz, aunque presentó un balance diferente al señalar que al menos cuatro marinos habrían muerto y otros tres resultaron gravemente heridos.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, alertó además sobre la situación de seguridad para los trabajadores marítimos en la región. Según el organismo, alrededor de 20.000 marinos permanecen actualmente a bordo de barcos en el golfo Pérsico, enfrentando riesgos crecientes y una fuerte presión psicológica debido al aumento de incidentes en la zona.

Crece la preocupación por la seguridad marítima

Información divulgada por la empresa de seguridad privada Vanguard señala que el remolcador Musaffah 2 fue alcanzado por dos misiles cuando intentaba asistir a otro buque, el portacontenedores Safeen Prestige, con bandera de Malta, que habría sido impactado por un proyectil días antes.

El gobierno de Indonesia pidió una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades en el ataque que terminó con el naufragio del remolcador.

Las autoridades también confirmaron que otro ciudadano indonesio se encontraba en la zona al momento del incidente, pero estaba a bordo de otra embarcación y resultó ileso.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, por donde pasa una parte significativa del petróleo que se transporta a nivel global, lo que convierte cualquier incidente en la zona en un motivo de preocupación para la seguridad marítima internacional.

