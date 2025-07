¿Atlético Nacional? Marlos Moreno confirma ofertas del FPC y dónde jugaría en 2025-II

Marlos Moreno, recordado por su explosiva irrupción en Atlético Nacional y su paso por múltiples clubes internacionales, habló para el programa Clásico Paisa con los periodistas Pilar Velásquez y Óscar Tobón.

El extremo, que hoy es jugador libre, está en busca de una nueva oportunidad para el segundo semestre de 2025, y dejó claras sus prioridades.

“No tengo representante y quiero volver a ser feliz”

Tras un paso opaco por el CD Tenerife de España, equipo que descendió a tercera división, Marlos confirmó que quedó libre y sin agente.

“He tenido muchos problemas con anteriores representantes y quise tomarme un tiempo para pensar bien las cosas y llegar a un equipo donde pueda estar bien y feliz. Volver a encontrarme a mí mismo”, afirmó.

El jugador de 28 años fue visto recientemente en el estadio Atanasio Girardot durante el partido entre Nacional y La Equidad, lo que encendió rumores de un posible regreso al club antioqueño. Sin embargo, aclaró.

“De momento no he tenido contacto. Me han llegado mensajes, pero realmente no he tenido contacto alguno. Obviamente Nacional es un club grande y sería lindo volver”.

Moreno no descarta volver al verde: “En Nacional voy a estar feliz, 100%, pues voy a estar cerca de mi familia”, aunque también dejó abierta la puerta a seguir en el extranjero: “En estos días me llegó algo de Portugal, pero las personas que me contactaron son conocidas y tengo un poco de dudas. Quiero una experiencia donde pueda estar tranquilo”.

“Hoy no me veo jugando en otro equipo del FPC que no sea Nacional”

El delantero dejó entrever que sí ha recibido ofertas del Fútbol Profesional Colombiano, aunque prefirió no revelar nombres. “Del fútbol colombiano me han contactado, no voy a decir los nombres por respeto a los clubes. Hoy en día no me veo jugando en otro equipo en el FPC que no sea Atlético Nacional, que me dio todo”, enfatizó.

Finalmente, sobre su futuro inmediato, fue claro: “Mi prioridad la van a ver en estos días. Con ayuda de Dios… La prioridad es afuera. Ahorita les dije que es en Portugal”.

¿Volverá al club de sus amores o emprenderá una nueva aventura en Europa? La decisión de Marlos Moreno parece estar muy cerca.

Equipos de Marlos Moreno a lo largo de su carrera