Anuncian cambio en factura de este servicio en Bogotá: conozca de qué se trata

Enel Colombia ha anunciado una transformación total en el diseño de su factura de energía eléctrica para los más de 3.8 millones de clientes en Bogotá y el departamento de Cundinamarca.

Este cambio, que ya empezó a implementarse en los ciclos de facturación de este mes, busca mejorar la transparencia y facilitar la comprensión de los cobros a través de un sistema visual más intuitivo y un lenguaje mucho más cercano al ciudadano.

El rediseño responde a la necesidad de los usuarios de identificar rápidamente qué están pagando. Según la compañía, el objetivo es ofrecer una experiencia de lectura clara y sencilla, eliminando la confusión que a menudo generan los múltiples conceptos (aseo, impuestos y productos adicionales) que se recaudan a través del recibo de la luz.

Los tres pilares del nuevo diseño: El código de colores

La modificación más llamativa es la segmentación de la información mediante colores específicos. Ahora, al recibir el documento (ya sea físico o virtual), el usuario encontrará tres bloques cromáticos bien diferenciados:

Verde (Consumo de Energía): Ubicado principalmente en la parte posterior del impreso, este color agrupa todo lo relacionado directamente con el servicio de electricidad y sus cobros asociados.

Azul (Servicio de Aseo): Este bloque identifica exclusivamente los valores correspondientes a la recolección de residuos, un recaudo que Enel realiza para terceros por disposición legal.

Rosado (Otros Servicios): En esta sección se clasifican cobros adicionales como la tarjeta Crédito Fácil, seguros, asistencias técnicas e impuestos municipales.

A pesar del rediseño visual, la compañía confirmó que mantendrá sus estándares de sostenibilidad. La factura física seguirá imprimiéndose en papel ecológico fabricado a partir de bagazo de caña de azúcar, utilizando tintas biodegradables a base de agua.