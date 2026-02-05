CANAL RCN
Economía

Anuncian cambio en factura de este servicio en Bogotá: conozca de qué se trata

Esta nueva factura empezará a llegar en el mes de febrero.

Facturas llegarán electrónicas
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
08:30 p. m.
Enel Colombia ha anunciado una transformación total en el diseño de su factura de energía eléctrica para los más de 3.8 millones de clientes en Bogotá y el departamento de Cundinamarca.

Este cambio, que ya empezó a implementarse en los ciclos de facturación de este mes, busca mejorar la transparencia y facilitar la comprensión de los cobros a través de un sistema visual más intuitivo y un lenguaje mucho más cercano al ciudadano.

El rediseño responde a la necesidad de los usuarios de identificar rápidamente qué están pagando. Según la compañía, el objetivo es ofrecer una experiencia de lectura clara y sencilla, eliminando la confusión que a menudo generan los múltiples conceptos (aseo, impuestos y productos adicionales) que se recaudan a través del recibo de la luz.

Los tres pilares del nuevo diseño: El código de colores

La modificación más llamativa es la segmentación de la información mediante colores específicos. Ahora, al recibir el documento (ya sea físico o virtual), el usuario encontrará tres bloques cromáticos bien diferenciados:

  • Verde (Consumo de Energía): Ubicado principalmente en la parte posterior del impreso, este color agrupa todo lo relacionado directamente con el servicio de electricidad y sus cobros asociados.
  • Azul (Servicio de Aseo): Este bloque identifica exclusivamente los valores correspondientes a la recolección de residuos, un recaudo que Enel realiza para terceros por disposición legal.
  • Rosado (Otros Servicios): En esta sección se clasifican cobros adicionales como la tarjeta Crédito Fácil, seguros, asistencias técnicas e impuestos municipales.

A pesar del rediseño visual, la compañía confirmó que mantendrá sus estándares de sostenibilidad. La factura física seguirá imprimiéndose en papel ecológico fabricado a partir de bagazo de caña de azúcar, utilizando tintas biodegradables a base de agua.

