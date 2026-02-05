"Con dolor": Omar Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, rompió el silencio desde una camilla tras su infarto

Este 5 de febrero, a través de la cuenta oficial de la academia de fútbol de Omar Pérez, se informó que el ídolo de Independiente Santa Fe sufrió un infarto.

El '10' argentino acudió de emergencia a la Clínica Marly por un fuerte dolor en su pecho y, luego de los rigurosos exámenes, se enteró de su diagnóstico.

"En el día de ayer (4 de febrero), el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna", se comenzó planteando en el comunicado.

"De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días, en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesario. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y el tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico", se agregó.

Además, en la tarde de este jueves, Omar Pérez apareció desde una camilla y explicó cuál es su estado de salud.

Esto reveló Omar Pérez de su estado de salud tras el infarto

Omar Sebastián Pérez, el ídolo de Independiente Santa Fe, contó que sigue con dolor, pero que la recuperación está avanzando de la manera esperada.

"De esta también vamos a salir. Con dolor, pero mejorando cada hora", comenzó planteando el ídolo del 'cardenal'.

"Gracias a todos los profesionales que me atendieron. Fue a tiempo y rápido, o si no... Gracias por tantos mensajes", añadió.

Este fue el mensaje que Thiago Pérez, el hijo de Omar Pérez, le envió tras su infarto

En la publicación que subió Omar Pérez a sus redes sociales, Thiago, uno de sus hijos, le expresó su apoyo.

"Te amo", fue el mensaje del joven que es colombiano y juega en las inferiores de Boca Juniors.