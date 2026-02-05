Con toda por los damnificados: cómo ayudar y cómo donar

Con el apoyo de RCN, esta iniciativa busca reunir recursos y solidaridad ciudadana para entregar alimentos, agua potable, atención médica y apoyo emocional donde más se necesita, mientras miles de comunidades aún esperan ayuda urgente.

Qué es la campaña “Con toda por los damnificados”

La iniciativa “Con toda por los damnificados” es una campaña de la Cruz Roja Colombiana que busca responder a la grave emergencia causada por las inundaciones en varias regiones del país. Según información oficial, más de 60.000 personas han sido afectadas por las lluvias, dejándolas sin hogar, sin acceso a alimentos y sin agua potable.

La campaña no solo pone en marcha acciones de emergencia, sino que también invita a la ciudadanía a aportar donaciones que permitan llegar a comunidades aún sin apoyo.

Ayuda humanitaria para damnificados por inundaciones en Córdoba

Las lluvias intensas registradas en los últimos días en varias regiones del país han generado graves inundaciones, especialmente en el departamento de Córdoba, donde numerosas comunidades han visto afectadas sus viviendas, cultivos y medios de subsistencia. Ante esta situación, la Cruz Roja Colombiana (Sede Nacional), junto a Noticias RCN, activó una respuesta humanitaria inmediata para brindar apoyo a las familias damnificadas.

Desde Bogotá, voluntarios trabajan en el alistamiento de ayudas como kits alimentarios, kits de higiene personal, hamacas, toldillos y kits de cocina, además de otros insumos esenciales. Estos elementos serán transportados hacia las zonas más golpeadas, donde las necesidades básicas se han multiplicado tras el paso de las crecientes.

Campaña “Con Toda por los Damnificados”: cómo funciona

La iniciativa “Con Toda por los Damnificados” busca movilizar la solidaridad de los colombianos y canalizarla de manera transparente y efectiva. La Cruz Roja Colombiana, reconocida por su experiencia en atención de emergencias, lidera la logística y distribución de las ayudas, mientras que Noticias RCN acompaña el proceso informativo y promueve la participación ciudadana.

El objetivo principal es garantizar que cada donación llegue directamente a quienes más lo necesitan, priorizando comunidades vulnerables y zonas rurales de difícil acceso. Esta articulación entre medios de comunicación y organizaciones humanitarias fortalece la confianza pública y permite una respuesta más rápida y organizada frente a desastres naturales.

Qué incluyen los kits de ayuda enviados a Córdoba

Los kits humanitarios empacados durante esta jornada contienen insumos esenciales para enfrentar los primeros días posteriores a una emergencia:

Kits alimentarios: productos no perecederos para asegurar la nutrición básica de las familias.

Kits de higiene: artículos de aseo personal que previenen enfermedades en contextos de riesgo sanitario.

Hamacas y toldillos: elementos clave para el descanso seguro, especialmente en zonas afectadas por humedad y presencia de insectos.

Kits de cocina: utensilios básicos que permiten la preparación de alimentos en condiciones dignas.

Estas ayudas no solo cubren necesidades inmediatas, sino que también contribuyen a restablecer condiciones mínimas de bienestar mientras avanzan las labores de recuperación.

Cómo donar y apoyar a los afectados por las lluvias en Colombia

La Cruz Roja Colombiana habilitó canales oficiales para que los ciudadanos puedan sumarse a esta causa de forma segura y transparente:

Accionistas Humanitarios: Campaña #ConTodaPorLosDamnificados https://ayuda.cruzrojacolombiana.org/Con-toda-por-los-damnificados

App Daviplata Cuenta bancaria: 0560455069996904

Cada aporte, sin importar su monto, contribuye a ampliar la cobertura de la ayuda humanitaria y a llegar a más familias afectadas por las inundaciones en distintas regiones del país.