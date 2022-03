¿Qué partido vio?: Cardetti desmeritó triunfo de Millonarios

Millonarios se quedó con el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe y lo hizo con autoridad tras derrotarlo 3-0 en el estadio El Campín, en la décima jornada de la Liga BetPlay 2022-I.

Lea también: ¡Pintado de azul! Millonarios goleó a Independiente Santa Fe en el clásico 305

Al término del encuentro, el argentino Martín Cardetti se refirió a la derrota de su equipo en conferencia de prensa.

"Después de una derrota siempre es muy difícil, y más de cómo se dio el resultado, hablar siendo objetivo. Creo que tuvimos errores puntuales en la pelota parada. La expulsión nos condiciona muchísimo. Ganando 2-0 y con un hombre más, Millonarios supo manejar muy bien la pelota y nos costó mucho. Más allá de eso, estábamos bien y en dos distracciones nos hacen los goles. Ahí se nos desmoronó todo el partido"

Además, aunque Millonarios fue dueño del balón en la mayor parte del encuentro, el argentino le quitó mérito a los dirigidos por Alberto Gamero con la siguiente declaración:

Fueron las segundas pelotas en las que perdimos las marcas. Eso me deja inquieto porque fueron distracciones y no fue mérito del rival

Lea también: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2022-I

"Más que preocupado, me deja inquieto que no fueron pelotas paradas que nos ganaron de arriba. Fueron las segundas pelotas en las que perdimos las marcas. Eso me deja inquieto porque fueron distracciones y no fue mérito del rival. Más allá de que hacen el gol, no es de arriba qué te ganan bien. Fueron distracciones que son un segundo y terminas pagando caro con equipo, así como Millonarios"

Cardetti y lo que significa perder un clásico

En otras declaraciones, el entrenador argentino lamentó perder contra Millonarios y se mostró confiado en volver a encaminarse en el torneo.

"Se dieron contra Cortuluá. Se dan situaciones en las que nos descuidamos un segundo y estamos pagando caro los errores que cometemos. Estoy tranquilo, sigo confiando en este grupo, sigo pensando positivo y pensando que vamos a levantar esta situación difícil y complicada. Sabemos lo que significa perder el clásico. Sigo teniendo la misma fé y la confianza que tenía el día que arrancamos. Siento el respaldo y que el grupo está bien. Hay que mejorar en algunos aspectos y lo vamos a sacar adelante"

Por último, sobre si le sorprendió el juego de Millonarios, Cardetti cerró con lo siguiente:

Los habíamos analizado y teníamos controlado el partido

"Era lo que habíamos visto. El partido se abrió por pelotas paradas. Habíamos visto cómo entraban, cómo jugaban, todo. Son distracciones que a veces pasan. Lamentablemente hoy tuvimos dos y las dos terminar en gol. Era lo que habíamos visto de cómo nos iban a jugar. Sabíamos todos los movimientos que hacían. Los habíamos analizado y teníamos controlado el partido. La pelota parada es parte del juego y hoy nos tocó perderlo por esa vía"

Lea también: ¡Goleador! Dayro Moreno amargó la fiesta de los hinchas de Alianza Petrolera