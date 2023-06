Mateo Cassierra y su motivación tras el gol contra Irak: "Mi abuela, que no me ve pero me puede oír"

Este viernes 16 de junio, la Selección Colombia logró un nuevo triunfo, esta vez contra su similar de Irak. Gracias a un gol solitario de Mateo Cassierra, se prolongó el invicto en la etapa de Néstor Lorenzo. No fue el partido más despampanante de la 'tricolor', pero reclamaron la victoria, probaron nuevos jugadores y se plasmaron ideas renovadoras en Mestalla, el estadio del Valencia C.F.

La idea inicial de Lorenzo no dio frutos. Se llegó poco al área iraquí y no se generaron grandes conexiones; eso sí, la defensa estuvo sólida y el debut del juvenil Andrés Salazar fue brillante.

En el segundo tiempo entraron varios jugadores que generaron un impacto inmediato. Cassierra anotó a los tres minutos de haber ingresado; Jhon Arias reemplazo a un 'gris' Diego Valoyes y puso la asistencia; Yaser Asprilla demostró todo su talento y potenció a sus compañeros.

Fue así como en el 75', el atacante del Zenit, uno de los más cuestionados en la convocatoria de Lorenzo, recibió un centro del extremo del Fluminense, aguantó la marca de dos rivales y de 'túnel' abrió el marcador.

El atacante oriundo de Barbacoas (Nariño), de 26 años, tuvo un debut dulce con la Selección Colombia y dio muestras de su repertorio ofensivo. El jugador formado en el Deportivo Cali atendió a los medios y reveló su conversación con Lorenzo antes de entrar al terreno de juego.

Las palabras con el 'profe' Lorenzo

"Él (Lorenzo) me dijo que disfrutara, que entrara en sintonía con el equipo. Era mi debut, había ciertos nervios, pero lo importante es que se hicieron las cosas bien y ahora tenemos que pensar en el siguiente partido frente Alemania", empezó diciendo el nariñense.

La hinchada de Cassierra

"Está mi esposa, mi hija y mi mamá, toda la gente de Barbacoa que me apoya, también mi abuela que lastimosamente no me puede ver, pero me puede oír y eso me da mucha motivación para seguir", concluyó.