¿Qué pasa con su ahorro pensional si fallece? La verdad sobre la Reforma Pensional

Uno de los temas que más dudas ha generado tras el aval de la Corte Constitucional a la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) es , ¿qué sucederá con los recursos de los afiliados en caso de fallecimiento?. Aunque diversos análisis y declaraciones sugieren cambios en la entrega de los fondos, la normativa fija límites claros sobre la diferencia entre la pensión de sobrevivientes y la heredabilidad de los saldos.

Bajo el nuevo esquema pensional basado en pilares, la entrega de los recursos depende directamente de dónde se encuentren depositados los aportes y de la existencia de beneficiarios de ley.

¿Heredable o sustitución pensional? Así funcionará cada componente

Componente de Prima Media (Colpensiones): Los aportes hasta 2,3 salarios mínimos ingresan a un fondo común público. Estos recursos no generan una cuenta de ahorro individual ni forman parte de una masa hereditaria.

En caso de fallecimiento del titular, el dinero solo se transforma en una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios que exige la ley (cónyuge o compañero permanente, hijos menores o estudiantes de hasta 25 años, o padres dependientes). Si no existen estos beneficiarios, los recursos permanecen en el sistema público.

Componente Complementario de Ahorro Individual (Fondos Privados): Para las cotizaciones que excedan los 2,3 salarios mínimos, el dinero se administra en cuentas individuales.

Si el afiliado fallece en etapa de cotización y no deja beneficiarios de ley, el saldo acumulado en dicha cuenta privada sí es heredable por sus familiares hasta el quinto grado de consanguinidad.

Pilares Solidario y Semicontributivo: Las prestaciones asignadas a las personas en condición de vulnerabilidad o que no alcanzaron los requisitos mínimos de cotización tienen carácter vitalicio y personalísimo, por lo que se extinguen con la muerte del titular y no se transmiten a terceros.

La ley distingue entre el derecho a recibir una mensualidad de protección familiar (sustitución pensional) y la propiedad sobre un capital financiero (herencia).

Mientras que el sistema público financia la protección del núcleo familiar directo, el componente de ahorro individual privado conserva la figura del saldo heredable en ausencia de beneficiarios directos.