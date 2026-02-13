Reviva la goleada de Atlético de Madrid 4-0 Barcelona en la Copa del Rey: resumen y goles

El Atlético de Madrid dio un paso de gigante para disputar la final de la Copa del Rey al golear este jueves por 4-0 al FC Barcelona, que deberá apelar a la épica para remontar la eliminatoria en el Camp Nou.

Una cantada del cancerbero Joan García, que no controló el balón con el pie tras un pase sencillo de Eric García (7'), significó el primer gol de los hombres del Cholo Simeone.

Luego, el francés Antoine Griezmann (14') y el nigeriano Ademola Lookman (33') ampliaron la diferencia en el Metropolitano, antes de que el argentino Julián Álvarez (45+2') volviera a ver portería once partidos después.

De manera sorprendente, el VAR revisó durante más de cinco minutos un gol de Pau Cubarsí (52'), que acabó siendo anulado por fuera de juego del polaco Robert Lewandowski.

Ya en el último tramo, el conjunto culé se quedó con uno menos por la expulsión por roja directa a Eric García (84') por una entrada a destiempo a Álex Baena.

Con este triunfo, el Atlético se adjudicó muchas opciones de jugar la final contra el vencedor de la eliminatoria entre el Athletic Club y la Real Sociedad, con victoria txuriurdin en la ida en San Mamés (1-0).

"Creo que nuestra gente necesita estos partidos. Viene hace años empujando, estando siempre presente. Necesita partidos importantes", afirmó Diego Simeone al final del choque.

Los pupilos de Diego Simeone zarandearon desde el inicio a un Barça irreconocible que tardó más de media en hora en entrar en el juego.

Giuliano Simeone dio el primer aviso en el minuto 3, pero su disparo a bocajarro acabó despejado por el portero azulgrana con brillantez. A partir de ahí, llegó la fiesta rojiblanca.

Un error garrafal del arquero catalán supuso el primer revés de los pupilos de Hansi Flick, totalmente superaron en la primera parte.

Primero Griezmann definió a la perfección con la zurda en una transición magistral de los colchoneros y, después de varias ocasiones peligrosas, el flamante fichaje, el niegeriano Ademola Lookman, que ya había marcado en cuartos ante el Betis, anotó el tercero de nuevo al contraataque.

Ante la avalancha rojiblanca, Hansi Flick movió el banquillo y dio entrada a Lewandowski (37') por Marc Casado, pero el movimiento no dio los frutos deseados.

Álvarez rompe su sequía

Justo antes del descanso, Álvarez cortó su sequía goleadora en un nuevo contragolpe en el que Lookman asistió al argentino para que perforara la red.

Tras la reanudación, el cuadro barcelonista despertó y llegó la polémica. Cubarsí empujó un balón al fondo de la red después de un rechace que tocó Lewandowski. Al final, el colegiado señaló posición antirreglamentaria del atacante polaco.

El Barça no bajó los brazos, pero Lamine Yamal apenas tenía incidencia en el juego y Flick dio entrada al uruguayo Ronald Araujo y al portugués Joao Cancelo por Cubarsí y Alejandro Balde.

Fue una noche de pesadilla para el Barça, que recuerda la fragilidad de un equipo que deberá obrar un milagro si quiere conservar sus opciones de revalidar el triplete nacional (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) logrado la pasada temporada.

Flick declaró que su equipo seguirá luchando por la eliminatoria: "No hemos jugado bien. Tenemos que ir al segundo partido. Será muy difícil pero vamos a pelearlo".

Con información de AFP