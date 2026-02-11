CANAL RCN
Rompió el silencio una reconocida actriz colombiana que fue diagnosticada con cáncer: este es su estado

¿Qué novedades se han presentado tras sus últimos chequeos? Descubra lo que dijo la actriz.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
11:47 a. m.
En el 2021, Martha Liliana Ruiz, la reconocida actriz y presentadora que ha participado en producciones como 'Enfermeras', 'Caín', 'Flor salvaje' y 'El capo', fue diagnosticada con cáncer en 2021.

A la también escritora le aparecieron unas lesiones en su lengua y, tras someterse a unos exámenes, le informaron que se hallaron tumores malignos.

En consecuencia, Martha Liliana Ruiz empezó el tratamiento de inmediato y, en los últimos días, en una entrevista con Lo Sé Todo Colombia, reveló cuál es su estado de salud actual.

Martha Liliana Ruiz, la reconocida actriz de Colombia, superó el cáncer

La oriunda de Bucaramanga, Santander, confesó que tuvo un susto hace poco, pero que los últimos exámenes confirmaron que no hay cáncer en su cuerpo.

"Tuve a final de año como un sustico porque me encontré una pequeña lesión, pero me hicieron todos los análisis y hace una semana me entregaron los resultados que dicen que en mi cuerpo no hay una sola célula con malignidad", comenzó expresando la actriz Martha Liliana Ruiz.

"Eso me da tranquilidad y una gran alegría para seguir abordando los proyectos que vengan. Cuando uno ha tenido un antecedente como el mío, tiene que vivir alerta, cuidarse y acudir al médico para no esperar que las cosas avancen", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Martha Liliana Ruiz, la reconocida actriz de Colombia, tras su revelación sobre el cáncer

Después de que Martha Liliana Ruiz confesó que superó el cáncer, sus seguidores se emocionaron y le enviaron varios mensajes positivos.

"Dios te ama", "eres una guerrera poderosa", "nunca dejarás de ser una mujer hermosa", "qué alegría escuchar eso", "me alegro de que todo haya salido bien", "siempre pendiente de cualquier signo" y "seguirás muy sana", han sido algunos de ellos.

