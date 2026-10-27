Kevin Parra llamó “fracasados” a quienes lo critican en Atlético Nacional

El jugador de Atlético Nacional, Kevin Parra, recibió críticas tras responder en una transmisión en vivo a los aficionados que cuestionan su rendimiento. Sus declaraciones se viralizaron después del partido que el equipo antioqueño perdió 1-0 frente a Cúcuta Deportivo.

El buen momento colectivo de Atlético Nacional contrasta con la situación que atraviesa Kevin Parra. El jugador volvió al equipo verdolaga después de su préstamo en Internacional de Bogotá, pero todavía no consigue consolidarse en la plantilla y ahora enfrenta una controversia por sus comentarios en redes sociales.

¿Qué dijo Kevin Parra sobre quienes lo critican?

Durante una transmisión en vivo, el futbolista respondió a quienes lo cuestionan por su desempeño y utilizó expresiones que provocaron reacciones entre los seguidores del club.

Los que me critican son puros fracasados, que quisieron luchar por este sueño y se rindieron, les tocó dedicarse a estudiar, afirmó Parra.

Las palabras generaron rechazo entre aficionados que consideraron despectiva la forma en que se refirió a las personas que optaron por estudiar.

¿Por qué están criticando a Kevin Parra en las redes sociales?

El episodio ocurrió después de la derrota 1-0 de Atlético Nacional ante Cúcuta Deportivo. En ese encuentro, Parra desperdició una opción clara de gol que pudo significar el empate del conjunto antioqueño.

La jugada aumentó los cuestionamientos sobre su nivel. El jugador, que había mostrado buenas condiciones durante su paso por Internacional de Bogotá, no ha logrado repetir de manera constante esas actuaciones desde su regreso al equipo paisa.