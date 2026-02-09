Así quedaría Santa Fe vs. Millonarios, según la IA: contundente pronóstico para el clásico

Independiente Santa Fe y Millonarios protagonizarán este miércoles 2 de septiembre un nuevo clásico capitalino por la Liga BetPlay.

El presente de ambos equipos, las novedades en sus nóminas y los últimos resultados permiten hacer una proyección sobre lo que podría suceder en El Campín.

Pronóstico de Santa Fe vs. Millonarios, según la inteligencia artificial

Después de analizar el rendimiento reciente y las novedades de los dos clubes, la IA entregó su marcador: Santa Fe 1-0 Millonarios.

Uno de los factores que inclina ligeramente la balanza hacia el cuadro cardenal es el regreso de jugadores importantes. Hugo Rodallega, Kilian Toscano y Víctor Moreno vuelven a estar disponibles, aumentando las alternativas del cuerpo técnico.

Santa Fe también llega motivado después de conseguir su clasificación internacional ante River Plate y posteriormente empatar 1-1 frente a Junior. La posibilidad de contar en ataque con nombres como Jáder Obrian, Maximiliano Lovera, Nahuel Bustos y Rodallega también fue considerada en la proyección.

Sin embargo, la IA advierte que no se espera un clásico con demasiados goles.

¿Por qué la IA pone a Santa Fe como favorito ante Millonarios?

Millonarios tiene argumentos para complicar al local. El cuadro embajador llega con 11 puntos en seis partidos y ha mostrado fortaleza defensiva, pues únicamente ha recibido dos goles. Leonardo Castro, además, aparece como una de sus principales cartas ofensivas.

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El factor que podría pesar es el momento que atraviesa el banquillo azul. Fabián Bustos dejó el cargo un día antes del clásico y Omar 'Cabezón' Rodríguez quedó como entrenador interino. A esto se suman las bajas de Rodrigo Contreras y Jorge Arias.

Santa Fe, por su parte, tendrá la localía y no habrá público visitante.

“Me la juego por 1-0, con un partido trabado y definido por una acción puntual”, fue la conclusión de la IA.